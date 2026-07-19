Vadí vám celoobrazovkové náhledy screenshotů? Na iPhonu je můžete vypnout

Pořízení snímku obrazovky patří mezi nejčastější úkony na iPhonu. Někteří uživatelé ale dávají přednost tomu, aby je po vytvoření screenshotu nic nerušilo a náhled se zobrazil pouze jako malá miniatura v rohu displeje. Pokud vám nevyhovuje celoobrazovkové zobrazení náhledu, můžete jej snadno změnit v nastavení.
Miniatura v rohu obrazovky umožňuje pokračovat v práci bez přerušení. Když na ni klepnete, otevřou se nástroje pro ořez, kreslení nebo sdílení. Pokud ji ignorujete, snímek se automaticky uloží do aplikace Fotky.
Jak vypnout celoobrazovkové náhledy
Změnu provedete během několika okamžiků:
- Otevřete aplikaci Nastavení.
- Přejděte do nabídky Obecné.
- Klepněte na položku Snímky obrazovky.
- Vypněte přepínač Náhledy na celé obrazovce.
Od této chvíle se budou nové screenshoty zobrazovat pouze jako malá miniatura v rohu displeje, což oceníte zejména tehdy, pokud pořizujete více snímků za sebou.
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Co dalšího lze u screenshotů nastavit
V nabídce nastavení snímků obrazovky najdete i další užitečné možnosti. iPhone například podporuje ukládání screenshotů ve formátu HEIF s podporou HDR, pokud to vaše zařízení umožňuje. U kompatibilních modelů je navíc k dispozici také rozpoznávání obsahu na snímcích obrazovky, které dokáže identifikovat text, objekty nebo další prvky a nabídnout s nimi související akce.
Možnost přizpůsobit způsob zobrazování náhledů sice působí jako drobnost, při každodenním používání ale může výrazně zlepšit komfort práce. Pokud často pořizujete screenshoty při psaní, prohlížení webu nebo komunikaci, miniatury v rohu obrazovky bývají rychlejší a méně rušivé než náhled přes celý displej.