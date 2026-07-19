Recenze FIXED MagPad Slim Qi2 25W – Nabijí stejně rychle jako originální Apple MagSafe, ale je skoro o polovinu levnější

Apple s podporou standardu Qi2.2 u iPhonů 16 a 17 otevřel výrobcům příslušenství dveře k tomu, aby mohli nabídnout magnetické nabíječky s prakticky stejnými schopnostmi jako originální MagSafe. Zatímco ještě před pár lety totiž byla maximální nabíjecí rychlost vyhrazena téměř originálním produktům Applu, dnes už tomu tak není. Důkazem je i nová bezdrátová nabíječka FIXED MagPad Slim Qi2 25W, která slibuje nabíjecí výkon až 25 W díky podpoře nejnovějšího standardu Qi2.2 a především cenu, která je výrazně příznivější než u originálního MagSafe od Applu. Jak si vede v praxi? Právě na tuto otázku se vám pokusím v následujících řádcích odpovědět.
Technické specifikace
FIXED MagPad Slim Qi2 25W sází na jednoduchý a elegantní design. Nabíjecí plocha je vyrobena z hliníku, který pomáhá s odváděním tepla, zatímco samotná kontaktní část je potažena jemným silikonem chránícím záda telefonu před poškrábáním. Celé tělo má rozměry 59 × 59 × 8,2 mm a váží 77 gramů.
Uvnitř se nachází podpora nejnovějšího standardu Qi2.2 využívající technologii Magnetic Power Protocol (MPP), díky které se telefon vždy přesně vystředí pomocí magnetů a nabíjí maximální možnou rychlostí. Nabíječka je kompatibilní s iPhony od řady 12 výše a samozřejmě také se zařízeními podporujícími Qi2.2, přičemž nechybí ani zpětná kompatibilita se staršími standardy Qi2 a Qi1. Musím však zdůraznit, že s maximálním nabíjecím výkonem si rozumí jen iPhony 16 a 17, zbylé pak budete nabíjet nižší rychlostí.
Maximální nabíjecí výkon činí 25 W, přičemž pro jeho dosažení doporučuje výrobce použít alespoň 30W USB-C Power Delivery adaptér. Nabíjecí „puk“ je připevněn na kvalitní 1,5 metru dlouhý USB-C kabel s textilním opletením, který působí velmi odolně a zároveň nabídne příjemně dlouhý dosah například od zásuvky k nočnímu stolku nebo pracovnímu stolu. Potěší i ekologická stránka produktu. Více než polovina použitých materiálů totiž pochází z recyklovaných zdrojů.
Testování
FIXED MagPad Slim jsem několik dní používal jako svou hlavní nabíječku pro iPhone a už po prvních hodinách bylo jasné, že výrobce přesně věděl, co chce vytvořit. Celý produkt totiž působí velmi kvalitně a rozhodně nepřipomíná levné magnetické nabíječky, kterých je dnes na trhu nepřeberné množství.
Velmi mile překvapí síla magnetů. Telefon se na nabíječku přichytí okamžitě, přesně se vycentruje a drží opravdu pevně. Neměl jsem problém iPhone během nabíjení bez obav zvednout nebo jej používat jednou rukou. Zároveň oceňuji, že konstrukce nepřekrývá oblast fotoaparátů, takže telefon leží na stole stabilně a nijak se nekýve.
Fotogalerie
Hlavním lákadlem je samozřejmě rychlost nabíjení a právě zde FIXED MagPad Slim ukazuje svou největší přednost. Při použití dostatečně výkonného USB-C adaptéru totiž nabíjí stejně rychle jako originální Apple MagSafe s podporou 25W nabíjení. V praxi jsem skutečně mezi oběma nabíječkami nepozoroval absolutně žádný rozdíl. Pokud tedy hledáte alternativu, která nabídne stejný výkon, tady ji bez větších kompromisů dostáváte.
Velkou pochvalu si zaslouží i 1,5metrový kabel. Může se to zdát jako drobnost, ale v běžném používání jde o velmi příjemný bonus. Apple totiž u levnější varianty svého MagSafe sází pouze na metrový kabel a za verzi s dvoumetrovým kabelem si nechá zaplatit ještě více. Konkrétně se bavíme o 1290 Kč za metrovou variantu a 1490 Kč za dvoumetrovou, což je o dost víc než kolik si účtuje FIXED. Ten má totiž nabíječku naceněnou na 799 Kč. Délka 1,5 metru je přitom podle mě ideální kompromis, který ve většině situací naprosto dostačuje.
Co se týče testování, během něj jsem nezaznamenal žádné výpadky nabíjení ani problémy s přehříváním. Hliníkové tělo odvádí teplo velmi dobře a nabíječka zůstává i při delším nabíjení pouze mírně teplá.
Pokud bych měl přece jen hledat nějakou výtku, bude se týkat samotné konstrukce. Přestože název Slim naznačuje velmi tenké provedení, vedle originálního Apple MagSafe je rozdíl poměrně výrazný. FIXED MagPad Slim je zhruba dvakrát tlustší, což je při položení vedle sebe patrné na první pohled. V běžném používání to sice nepředstavuje žádný problém, ale pokud jste zvyklí na extrémně tenké originální řešení od Applu, této vlastnosti si určitě všimnete. Na druhou stranu je potřeba dodat, že jde prakticky o jediný výraznější kompromis, který jsem během testování našel.
Resumé
FIXED MagPad Slim Qi2 25W mě velmi příjemně překvapil. Nabízí přesně to, co od moderní magnetické nabíječky očekávám – kvalitní zpracování, silné magnety, spolehlivé fungování a především nabíjecí výkon srovnatelný s originálním Apple MagSafe.
O to zajímavější je cenové srovnání. FIXED MagPad Slim stojí 799 Kč, zatímco originální Apple MagSafe s metrovým kabelem vyjde na přibližně 1 290 Kč a varianta s dvoumetrovým kabelem dokonce na 1 490 Kč. Rozdíl několika stovek korun přitom v praxi prakticky nepoznáte, nebavíme-li se o tloušťce nabíječky. Nabíjecí rychlost je stejná, magnetické uchycení funguje výborně a delší 1,5metrový kabel je podle mě dokonce praktičtější než metrový kabel u levnějšího originálu.
Ano, originální MagSafe je stále citelně tenčí a designově o něco elegantnější. Pokud je pro vás ale nejdůležitější poměr ceny a výkonu, nabízí FIXED MagPad Slim momentálně jednu z nejzajímavějších možností na trhu. Osobně bych po několika dnech používání neměl problém vyměnit originální MagSafe právě za tuto nabíječku. Za cenu 799 Kč totiž nabízí opravdu výbornou hodnotu.