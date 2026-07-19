Recenze Aligator SUPER ANC+ – Překvapivě schopná bezdrátová sluchátka s ANC za méně než tisíc korun

Bezdrátových sluchátek je dnes na trhu doslova nepřeberné množství. Vybrat si lze od modelů za pár stovek až po prémiové kousky za deset i více tisíc korun. Jenže právě ve střední třídě bývá konkurence vůbec největší. Výrobci se zde snaží nabídnout co nejvíce funkcí za rozumné peníze a přesně to je i případ novinky Aligator SUPER ANC+. Ta láká na aktivní potlačení okolního hluku, Bluetooth 6.0, šestici mikrofonů, dotykové ovládání nebo výdrž až 25 hodin. To vše za cenu 999 Kč. Jak si vedla při testování někým, kdo je zvyklý na AirPods Pro 3, která jsou obecně považována za jedny z nejlepších ANC bezdrátových sluchátek současnosti?
Technické specifikace
Aligator SUPER ANC+ jsou klasická True Wireless sluchátka se špuntovým provedením a poměrně elegantním designem. Na první pohled zaujme zejména nabíjecí pouzdro s digitálním displejem, který průběžně zobrazuje stav nabití baterie, díky čemuž tak nemusíte odhadovat, kolik energie ještě zbývá.
O reprodukci zvuku se starají 13mm měniče s frekvenční odezvou 20 Hz až 20 kHz, tedy v rozsahu, který pokrývá celé lidské slyšitelné spektrum. Připojení obstarává Bluetooth 6.0, nechybí podpora běžných profilů pro přehrávání hudby ani telefonování a dosah činí až deset metrů.
Největším tahákem je ale bezpochyby technologie Super ANC+, která využívá šest mikrofonů pro aktivní potlačení okolního hluku. Samozřejmostí je také transparentní režim, díky kterému naopak uslyšíte své okolí bez nutnosti sluchátka sundávat. Při telefonování pak pomáhá technologie ENC, která se stará o lepší srozumitelnost vašeho hlasu.
Výdrž sluchátek dosahuje až 25 hodin včetně nabíjecího pouzdra a nabíjení probíhá prostřednictvím moderního USB-C konektoru. Nechybí ani dotykové ovládání pro přehrávání hudby, přijímání hovorů nebo aktivaci hlasového asistenta. Parametrově se tedy jedná o opravdu zajímavý kousek.
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Testování
Musím se přiznat, že na Aligator SUPER ANC+ jsem byl upřímně zvědavý. Cenovka těsně pod hranicí tisícikoruny totiž většinou znamená určité kompromisy, zejména pokud výrobce slibuje aktivní potlačení hluku. Po několika dnech používání ale musím říct, že mě sluchátka v několika ohledech příjemně překvapila.
Nebojím se říci, že hned váš první dojem z těchto sluchátek bude chtě nechtě opravdu dobrý. Sluchátka jsou totiž lehká, dobře sedí v uších a ani po delším poslechu netlačí. Pouzdro je kompaktní, bez problémů se vejde do kapsy a digitální ukazatel nabití je návyková drobnost, kterou bych klidně uvítal i u výrazně dražších modelů v čele s AirPods. Orientovat se u nich jen podle oranžové a zelené LED diody mi totiž úplně šťastné nepřijde.
Párování proběhlo nepřekvapivě okamžitě a spojení bylo po celou dobu testování stabilní. Bluetooth 6.0 tedy funguje spolehlivě a nezaznamenal jsem žádné výpadky ani při pohybu po bytě.
Příjemně mě překvapilo také samotné ANC. Samozřejmě nelze očekávat úroveň AirPods Pro nebo špičkových modelů od Sony či Bose, nicméně na svou cenovou kategorii odvádí velmi dobrou práci. Konstantní zvuky, jako je klimatizace, ventilátor nebo hluk v kanceláři, dokáže potlačit překvapivě účinně. Hudbu si díky tomu pak užijete při nižší hlasitosti a poslech je celkově příjemnější. Pokud ale čekáte, že vás sluchátka „odříznou od reality“, jak to umí třeba právě AirPods Pro, pak vás musím zklamat. Až taková izolace k dispozici není.
Co se pak týče dalších funkcí sluchátek, například transparentní režim funguje přesně tak, jak má. Pokud sitedy potřebujete rychle promluvit s kolegou nebo slyšet hlášení na nádraží, není nutné sluchátka vytahovat z uší s tím, že jakmile vše proběhne, sluchátka vás opět začnou pomocí aktivního potlačení okolního hluku izolovat od okolí.
Velmi dobře fungovalo i telefonování. Druhá strana mě slyšela čistě i při hovoru venku, kde pomáhá technologie ENC odfiltrovat část okolního hluku. Čistota hlasu byla sice opět o něco horší než v případě AirPods, nejednalo se však v žádném případě o nic zásadního – tím spíš, když si uvědomíte, že se bavíme o pětkrát dražších sluchátkách. Ani zde jsem tedy nenarazil na žádné výraznější problémy.
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Nejdůležitějším aspektem každých sluchátek je samozřejmě zvuk. Ten je u tohoto modelu naladěný spíše tak, aby oslovil většinu běžných posluchačů, což jinými slovy znamená, že basů je dostatek, středy jsou čitelné a ani výšky nepůsobí nepříjemně ostře. Audiofilové samozřejmě sáhnou po dražších modelech, ale pro běžný poslech Spotify, Apple Music, podcastů nebo YouTube videí nabízí Aligator SUPER ANC+ dostatečný výkon. Možná mi jen trochu chyběla jakási živost, která by poslech trochu okořenila.
Špatně na tom v žádném případě není ani výdrž baterie, která přesně tomu, co výrobce slibuje. Během několika dní běžného používání jsem neměl potřebu pouzdro neustále dobíjet, takže si troufnu říci, že výdrž okolo 25 hodin je pro několikadenní používání naprosto dostačující i v případě, že budete mít sluchátka v uších opravdu často.
Kdybych pak bych měl přeci jen hledat slabší stránku, pak jde především o materiály. Přestože sluchátka rozhodně nepůsobí levně, je znát, že se výrobce musel kvůli ceně někde uskromnit. Plastové provedení proto na můj vkus nepůsobí tak prémiově jako u několikanásobně dražších konkurentů. To je ale vzhledem k ceně naprosto pochopitelné.
Resumé
Aligator SUPER ANC+ jsou přesně tím typem produktu, který dokáže příjemně překvapit. Za 999 Kč totiž nabídnou funkce, které byly ještě před pár lety vyhrazené výrazně dražším sluchátkům. Aktivní potlačení hluku skutečně funguje, telefonování je kvalitní, zvuk rozhodně neurazí a potěší i Bluetooth 6.0, dotykové ovládání nebo praktický displej na nabíjecím pouzdře.
Jasně, proti několikanásobně dražším modelům od Applu, Sony nebo Bose mají stále rezervy. Jenže právě cenovka je jejich největší zbraní. Pokud hledáte bezdrátová sluchátka s funkčním ANC a nechcete utratit několik tisíc korun, patří Aligator SUPER ANC+ mezi velmi zajímavé možnosti.
Za necelou tisícovku totiž dostanete překvapivě vyvážený produkt, který bez problémů obstojí při každodenním poslechu hudby, podcastů i telefonování. A přesně o tom by dobrá sluchátka pro většinu uživatelů měla být.
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