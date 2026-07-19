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Naučila jsem se tyto triky na Netflixu a jeho používání je díky tomu daleko lepší

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A. TomanováAmaya Tomanová
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Vyhledávejte Netflix Originals nebo obsah ve 4K

Vyhledávání na Netflixu nefunguje jen podle názvu filmu nebo seriálu. Do vyhledávacího pole můžete zadat například výraz „Netflix“ a zobrazí se vám kompletní nabídka originální tvorby této platformy. Stejným způsobem fungují i výrazy jako „4K“, „HDR“ nebo „Dolby Vision“, díky kterým rychle najdete obsah odpovídající možnostem vašeho televizoru.

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Využijte skryté žánry

Netflix obsahuje stovky kategorií, které se v běžné nabídce nezobrazují. Přes webový prohlížeč je ale můžete otevřít pomocí tzv. žánrových kódů. Stačí do adresního řádku zadat: netflix.com/browse/genre/ a za lomítko doplnit konkrétní číselný kód. Existují například samostatné sekce pro romantické vánoční filmy, klasické westerny, dokumenty nebo krátké filmy. Pokud hledáte něco opravdu specifického, jde o jeden z nejlepších způsobů, jak objevit obsah, který byste jinak snadno přehlédli.

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Uložte si oblíbené scény

Mobilní aplikace nabízí funkci Moments, která umožňuje uložit konkrétní okamžik z filmu nebo seriálu. Později se k němu můžete jediným klepnutím vrátit nebo jej sdílet s přáteli prostřednictvím odkazu či komunikačních aplikací. Hodí se například pro oblíbené filmové hlášky, akční scény nebo momenty, které chcete doporučit ostatním.

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Vymažte historii sledování

Doporučovací algoritmus Netflixu vychází z toho, co sledujete. Pokud jste omylem spustili pořad, který vás nezajímal, nebo nechcete, aby ovlivňoval budoucí doporučení, můžete jej z historie odstranit. Na webu otevřete nastavení svého účtu, přejděte do sekce Divácká historie a u vybraného titulu klikněte na ikonu pro jeho odstranění. Netflix jej následně přestane používat při doporučování dalšího obsahu.

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Naučte se klávesové zkratky

Pokud Netflix sledujete na počítači, vyplatí se znát několik klávesových zkratek, které výrazně usnadní ovládání přehrávače:

  • Mezerník nebo Enter – přehrávání a pauza
  • Šipka vlevo nebo vpravo – posun o 10 sekund zpět nebo vpřed
  • Šipka nahoru nebo dolů – zvýšení nebo snížení hlasitosti
  • M – ztlumení zvuku
  • F – přepnutí do režimu celé obrazovky
  • S – přeskočení úvodních titulků
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