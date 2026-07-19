Naučila jsem se tyto triky na Netflixu a jeho používání je díky tomu daleko lepší

Vyhledávejte Netflix Originals nebo obsah ve 4K
Vyhledávání na Netflixu nefunguje jen podle názvu filmu nebo seriálu. Do vyhledávacího pole můžete zadat například výraz „Netflix“ a zobrazí se vám kompletní nabídka originální tvorby této platformy. Stejným způsobem fungují i výrazy jako „4K“, „HDR“ nebo „Dolby Vision“, díky kterým rychle najdete obsah odpovídající možnostem vašeho televizoru.
Využijte skryté žánry
Netflix obsahuje stovky kategorií, které se v běžné nabídce nezobrazují. Přes webový prohlížeč je ale můžete otevřít pomocí tzv. žánrových kódů. Stačí do adresního řádku zadat: netflix.com/browse/genre/ a za lomítko doplnit konkrétní číselný kód. Existují například samostatné sekce pro romantické vánoční filmy, klasické westerny, dokumenty nebo krátké filmy. Pokud hledáte něco opravdu specifického, jde o jeden z nejlepších způsobů, jak objevit obsah, který byste jinak snadno přehlédli.
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Uložte si oblíbené scény
Mobilní aplikace nabízí funkci Moments, která umožňuje uložit konkrétní okamžik z filmu nebo seriálu. Později se k němu můžete jediným klepnutím vrátit nebo jej sdílet s přáteli prostřednictvím odkazu či komunikačních aplikací. Hodí se například pro oblíbené filmové hlášky, akční scény nebo momenty, které chcete doporučit ostatním.
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Vymažte historii sledování
Doporučovací algoritmus Netflixu vychází z toho, co sledujete. Pokud jste omylem spustili pořad, který vás nezajímal, nebo nechcete, aby ovlivňoval budoucí doporučení, můžete jej z historie odstranit. Na webu otevřete nastavení svého účtu, přejděte do sekce Divácká historie a u vybraného titulu klikněte na ikonu pro jeho odstranění. Netflix jej následně přestane používat při doporučování dalšího obsahu.
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Naučte se klávesové zkratky
Pokud Netflix sledujete na počítači, vyplatí se znát několik klávesových zkratek, které výrazně usnadní ovládání přehrávače:
- Mezerník nebo Enter – přehrávání a pauza
- Šipka vlevo nebo vpravo – posun o 10 sekund zpět nebo vpřed
- Šipka nahoru nebo dolů – zvýšení nebo snížení hlasitosti
- M – ztlumení zvuku
- F – přepnutí do režimu celé obrazovky
- S – přeskočení úvodních titulků