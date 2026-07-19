Konec jedné éry a zrod legendy. Vzpomínáme na první MacBook Pro s procesorem Intel

Před dvaceti lety se Apple ocitl na jednom z nejdůležitějších rozcestí své novodobé historie. Bylo 10. ledna 2006, když Steve Jobs na pódiu veletrhu Macworld v San Franciscu oznámil krok, který tehdy spoustě věrných fanoušků vyrazil dech. Apple se po letech definitivně rozloučil s procesory PowerPC a vsadil všechno na jednu kartu, respektive na procesor od konkurenčního Intelu. Tento historický přelom si vyžádal oběť v podobě do té doby nejpopulárnějšího profesionálního notebooku. Legendární PowerBook G4 odešel do důchodu a na scénu vtrhl vůbec první MacBook Pro.
Nové jméno a rozpačité reakce
Změna názvu, kterou Jobs tehdy oznámil, se zpočátku nesetkala s bezvýhradným nadšením. Jméno PowerBook mělo v technologickém světě obrovský zvuk a symbolizovalo špičkové přenosné počítače Applu už od začátku devadesátých let. Jobs však uvažoval pragmaticky a strategicky. Chtěl, aby se slovo Mac objevovalo v názvech všech počítačů společnosti, což mělo uživatelům usnadnit orientaci v čím dál populárnějším ekosystému. MacBook Pro tak položil základy pro celé produktové portfolio, ze kterého těžíme i dnes, a stal se symbolem nové éry mobility.
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Výkonnostní skok a konektor, který zachraňoval životy
Hlavním prodejním artiklem novinky byl samozřejmě procesor Intel Core Duo. Přechod na novou architekturu přinesl podle tehdejších slov Applu až čtyřnásobný nárůst výkonu ve srovnání s předchozí generací PowerBooku. Zajímavostí je, že Apple původně ohlásil takty procesoru na hodnotách 1,67 a 1,83 GHz, ale těsně před zahájením prodejů se rozhodl zákazníky potěšit a procesory bez jakéhokoliv příplatku zrychlil na 1,83 a 2,0 GHz.
Kromě hrubého výkonu však první patnáctipalcový MacBook Pro přinesl inovace, které doslova redefinovaly standardy pro celý trh s přenosnými počítači. Tním nejvýraznějším prvkem byl bezpochyby napájecí konektor MagSafe. Magnetické uchycení kabelu zachránilo nespočet drahých přístrojů před tvrdým pádem na zem, když o napájecí šňůru někdo omylem zakopl. Dalším velkým krokem kupředu byla integrovaná webkamera iSight v rámečku nad displejem s tehdy revolučním rozlišením 1440 na 900 pixelů, což uživatelům ušetřilo otravné připojování externích kamer přes FireWire kabely.
Hardwarová výbava v duchu své doby
Při pohledu na tehdejší specifikace se dnes můžeme jen pousmát, ale v roce 2006 šlo o absolutní technologický vrchol. Notebook s hmotností dva a půl kilogramu nabízel grafickou kartu ATI Mobility Radeon X1600 s pamětí až 256 MB GDDR3, což z nej dělalo skvělý stroj i pro náročnější grafické práce. Základní model startoval s operační pamětí 512 MB, kterou bylo možné rozšířit na tehdy gigantické 2 GB. Pevný disk s kapacitou 80 nebo 100 gigabajtů dnes sice zaplníme několika málo filmy ve vysokém rozlišení, ale tehdy poskytoval královský prostor pro všechny pracovní projekty i hudební knihovny.
První MacBook Pro s tloušťkou pouhých 2,59 centimetru a celohliníkovým šasi předznamenal designový směr jablečných notebooků na celé další desetiletí. I přes počáteční obavy z přechodu na Intel ukázal, že Apple dokáže z krizových situací vytěžit maximum a vytvořit produkt, který definoval moderní pojetí mobilní kanceláře.