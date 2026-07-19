JBL zlevnilo stovky produktů! Sluchátka i reproduktory teď pořídíte výrazně levněji

Komerční sdělení: Léto je v plném proudu a s ním samozřejmě přichází i nejrůznější venkovní akce, dovolené, grilování nebo posezení s přáteli. Právě pro podobné chvíle se hodí kvalitní sluchátka či přenosný reproduktor, přičemž vybrané produkty JBL nyní pořídíte na Alze za výrazně příznivější ceny. V rámci časově omezené akce se zlevnilo více než dvě stě položek, takže si na své přijdou jak milovníci hudby na cestách, tak uživatelé hledající pořádné ozvučení domácnosti.
Sluchátka i reproduktory pro každou příležitost
Mezi nejzajímavější produkty v nabídce patří například bezdrátová sluchátka JBL Tune 770NC s aktivním potlačením hluku a výdrží až 70 hodin. Pokud dáváte přednost špuntům, sáhnout můžete po JBL Wave Beam 2, která rovněž nabízí ANC a společně s nabíjecím pouzdrem zvládnou hrát až 40 hodin. Pro sportovce jsou pak připravena například sluchátka JBL Endurance Race 2 s odolností IP68 a výdrží dosahující až 48 hodin.
Silné zastoupení mají v akci také přenosné reproduktory. JBL Flip 7 nabízí výkon 35 W, odolnost IP68 a až 16hodinovou výdrž, zatímco větší JBL Charge 6 zvládne výkon 45 W a na jedno nabití vydrží až 24 hodin. Náročnější posluchače může zaujmout JBL Xtreme 5 s výkonem 130 W nebo JBL Boombox 4, který díky robustní konstrukci a výdrži až 34 hodin zvládne ozvučit i delší zahradní party.
Výbava i pro pořádnou domácí party
V nabídce nechybí ani výrazně výkonnější modely určené pro větší prostory. JBL PartyBox Ultimate nabízí výkon 1100 W, Wi-Fi, Bluetooth i podporu Dolby Atmos, zatímco JBL PartyBox Encore 2 kombinuje výkon 100 W, světelné efekty a mikrofon. Pro domácí kino je pak připraven například JBL Bar 800 s konfigurací 5.1.2, bezdrátovým subwooferem, AirPlay, Chromecastem a podporou Dolby Atmos.
Akce platí od 13. do 20. července 2026 a vztahuje se pouze na vybrané produkty. Většina zboží je skladem a u řady položek navíc Alza slibuje doručení do AlzaBoxu již následující ráno, pokud objednávku vytvoříte do půlnoci. S nákupem proto není radno příliš otálet, protože dostupnost jednotlivých variant a barev se může rychle měnit.