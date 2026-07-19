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JBL zlevnilo stovky produktů! Sluchátka i reproduktory teď pořídíte výrazně levněji

Jen pro ČR
J. FilipJiří Filip
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Komerční sdělení: Léto je v plném proudu a s ním samozřejmě přichází i nejrůznější venkovní akce, dovolené, grilování nebo posezení s přáteli. Právě pro podobné chvíle se hodí kvalitní sluchátka či přenosný reproduktor, přičemž vybrané produkty JBL nyní pořídíte na Alze za výrazně příznivější ceny. V rámci časově omezené akce se zlevnilo více než dvě stě položek, takže si na své přijdou jak milovníci hudby na cestách, tak uživatelé hledající pořádné ozvučení domácnosti.

1520 794 JBL

Sluchátka i reproduktory pro každou příležitost

Mezi nejzajímavější produkty v nabídce patří například bezdrátová sluchátka JBL Tune 770NC s aktivním potlačením hluku a výdrží až 70 hodin. Pokud dáváte přednost špuntům, sáhnout můžete po JBL Wave Beam 2, která rovněž nabízí ANC a společně s nabíjecím pouzdrem zvládnou hrát až 40 hodin. Pro sportovce jsou pak připravena například sluchátka JBL Endurance Race 2 s odolností IP68 a výdrží dosahující až 48 hodin.

Silné zastoupení mají v akci také přenosné reproduktory. JBL Flip 7 nabízí výkon 35 W, odolnost IP68 a až 16hodinovou výdrž, zatímco větší JBL Charge 6 zvládne výkon 45 W a na jedno nabití vydrží až 24 hodin. Náročnější posluchače může zaujmout JBL Xtreme 5 s výkonem 130 W nebo JBL Boombox 4, který díky robustní konstrukci a výdrži až 34 hodin zvládne ozvučit i delší zahradní party.

JBL Live Beam 3

Výbava i pro pořádnou domácí party

V nabídce nechybí ani výrazně výkonnější modely určené pro větší prostory. JBL PartyBox Ultimate nabízí výkon 1100 W, Wi-Fi, Bluetooth i podporu Dolby Atmos, zatímco JBL PartyBox Encore 2 kombinuje výkon 100 W, světelné efekty a mikrofon. Pro domácí kino je pak připraven například JBL Bar 800 s konfigurací 5.1.2, bezdrátovým subwooferem, AirPlay, Chromecastem a podporou Dolby Atmos.

Akce platí od 13. do 20. července 2026 a vztahuje se pouze na vybrané produkty. Většina zboží je skladem a u řady položek navíc Alza slibuje doručení do AlzaBoxu již následující ráno, pokud objednávku vytvoříte do půlnoci. S nákupem proto není radno příliš otálet, protože dostupnost jednotlivých variant a barev se může rychle měnit.

Parádní slevy na JBL naleznete zde

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