Vzpomínka na legendu: Taktický Robin Hood: The Legend of Sherwood baví dodnes. U nás zabodoval i skvělým českým dabingem

Na počátku tisíciletí zažívaly taktické real-time strategie obrovský boom. Zatímco druhá světová válka patřila slavné sérii Commandos a Divoký západ ovládl fenomén Desperados, středověká Anglie dostala svého vlastního hrdinu. V roce 2002 vydalo studio Spellbound hru Robin Hood: The Legend of Sherwood, která se okamžitě zapsala do srdcí mnoha hráčů a dodnes patří k naprostým klenotům svého žánru.
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Taktika v hlubokých lesích Nottinghamu
Základním stavebním kamenem hratelnosti byla dokonalá kombinace plížení, pečlivého taktického plánování a akčních šermířských soubojů. Pod svou kontrolu jste nedostali jen samotného slavného zbojníka z Locksley, ale celou jeho věrnou družinu. Každá z postav, ať už to byl hromotluk Malý John, mnich Tuck se svým neodmyslitelným soudkem piva, nebo obratná lady Mariana, disponovala zcela unikátními schopnostmi. Klíčem k úspěchu bylo tyto dovednosti správně řetězit, abyste dokázali přechytračit hloupé stráže šerifa z Nottinghamu.
Mezi napínavými misemi jste se navíc vraceli do svého tajného tábora ukrytého v hlubokých lesích Sherwoodu. Zde jste mohli trénovat nové rekruty, vyrábět šípy či léčivé byliny a chystat další odvážné přepady královských výběrčích daní.
Nezapomenutelný český dabing
Pro tuzemské hráče má však tento titul ještě jednu obrovskou přidanou hodnotu. Hra u nás totiž vyšla s naprosto fantastickým a dnes již doslova kultovním českým dabingem. Hlášky, kterými postavy reagovaly na vaše rozkazy nebo vtipně komentovaly dění na bojišti, dokonale podtrhovaly středověkou atmosféru a vtiskly zbojníkům nezaměnitelnou osobnost. I díky této vynikající profesionální lokalizaci se stal Robin Hood na našem trhu obrovským hitem, ke kterému se pamětníci i po více než dvaceti letech stále velmi rádi vracejí.