Recenze sluchátek Marshall Milton A.N.C.: Skvělá náhlavní sluchátka

Značka Marshall je ve světě audia pojmem, který evokuje rock’n’roll a nezaměnitelný retro design. Je pravdou, že v oblasti reproduktorů a základních sluchátek má Marshall již zaběhlou tradici. Ale u prémiových náhlavních modelů s aktivním potlačením hluku (ANC) dosud trochu zaostával. To se však mění s příchodem modelu Marshall Milton A.N.C.. Tato sluchátka přes hlavu (on-ear) představují nový model značky vybavený adaptivním ANC, slibující výdrž baterie na několik dní a zvuk, který vás přenese přímo na koncertní pódium. Jak si tato stylová novinka vede v praxi?
Design, který nestárne, a konstrukce na cesty
Marshall se i u modelu Milton drží svého osvědčeného designového jazyka. Sluchátka vypadají, jako by vypadla z výbavy rockové hvězdy 70. let. Textura imitující kůži, mosazné ovládací prvky a ikonické logo tvoří celek, který prostě vypadá skvěle. I přes prémiový vzhled je kladen velký důraz na praktičnost. Konstrukce je zcela skládací, což v kombinaci s dodávaným přepravním pouzdrem a nízkou hmotností pouhých 200 gramů dělá z Miltonu ideálního společníka na cesty. Sluchátka v tašce nezaberou mnoho místa a na hlavě netlačí ani při dlouhém používání. Možná se vám trochu budou potit uši, ale s tím musíte u podobných modelů počítat.
Zajímavým a moderním krokem je důraz výrobce na dlouhou životnost a udržitelnost. Kromě toho je 41 % celkové hmotnosti sluchátek vyrobeno z recyklovaných materiálů, což snižuje jejich ekologickou stopu. Zákazník má tak jistotu, že sluchátka nejsou jen spotřebním zbožím na „jednu sezónu“.
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Adaptivní ANC a režim Transparency
Hlavním tahákem modelu Milton je jednoznačně adaptivní aktivní potlačení hluku (ANC). Systém využívá celkem 6 mikrofonů, které neustále monitorují a analyzují okolní prostředí. Algoritmus pak v reálném čase odstraňuje nežádoucí zvuky ještě dříve, než vás vůbec stihnou vyrušit v poslechu. Ať už sedíte v hlučné čekárně, nebo jedete vlakem, ANC funguje velmi spolehlivě. Sluchátkům samozřejmě pomáhá i fakt, že jde o náhlavní model. Kombinace obou faktorů vás od reality spolehlivě odtrhnou. Pokud naopak potřebujete slyšet, co se kolem vás děje (například při chůzi po rušné ulici nebo na kole), stačí aktivovat režim Transparency, který propustí okolní zvuky dovnitř. Přepínání mezi režimy je navíc bleskurychlé díky přizpůsobitelnému tlačítku „M“ na sluchátkách.
Prostorový zvuk Soundstage a adaptivní hlasitost
O zvukovou reprodukci se starají 32mm dynamické měniče. Frekvenční rozsah činí standardních 20 Hz až 20 kHz, avšak při použití kodeku LDAC (při 96 kHz) se horní hranice posouvá až na 40 kHz, což zaručuje detailní přednes. Impedance je 32 ohmů a citlivost dosahuje 99,3 dB SPL.
Marshall u tohoto modelu přichází s technologií prostorového zvuku Soundstage. Cílem je vytvořit širokou zvukovou scénu, která navozuje pocit, že nehrají sluchátka, ale že kapela stojí přímo kolem vás. Další inovací je funkce adaptivní hlasitosti. Ta automaticky analyzuje okolní hluk a pokud se zvýší, chytře upraví zvuk (zejména basy a nižší středy) tak, aby hudba zůstala bohatá a vyvážená i při nízkých úrovních hlasitosti. Zvuk neztrácí detaily a dynamiku, ať už posloucháte potichu v klidu domova, nebo se snažíte přehlušit ruch ulice.
Extrémní výdrž baterie a konektivita
Výdrž baterie hraje u modelu Milton prim. S aktivovaným potlačením hluku (ANC) slibují sluchátka více než 50 hodin nepřetržitého přehrávání. Pokud ANC vypnete, výdrž se vyšplhá na skvělých 80 hodin. To znamená, že sluchátka bez problémů zvládnou i ten nejdelší pracovní týden bez nutnosti hledat nabíječku. Pokud by vám přece jen došla energie, rychlé nabíjení zajistí 9,5 hodiny provozu za pouhých 15 minut na nabíječce. Plné nabití pak trvá přibližně dvě hodiny.
Pro bezdrátové spojení je využíván nejnovější standard Bluetooth 6.0, který zajišťuje stabilní přenos s dosahem až 10 metrů a podporuje vícebodové připojení. Můžete tak mít sluchátka spárovaná současně s telefonem i notebookem. Velkou pochvalu Marshall zaslouží za širokou podporu kodeků. K dispozici je SBC, AAC, LC3 a zmíněný LDAC pro zvuk ve vysokém rozlišení. Sluchátka umožňují také kabelové připojení přes USB-C nebo klasický 3,5mm audio kabel, který je součástí balení.
Ovládání a aplikace
Veškeré ovládání probíhá primárně přes multifunkční mosazný knoflík a tlačítko M na pravém náušníku. Pomocí knoflíku ovládáte přehrávání, hlasitost a telefonní hovory. Tlačítko M je plně programovatelné. Můžete si na něj nastavit přístup k předvolbám ekvalizéru, hlasovému asistentovi, nebo využít funkci Spotify Tap pro okamžité spuštění hudby z této streamovací služby. Pro detailnější nastavení, včetně úprav ekvalizéru, prostorového zvuku a instalace aktualizací (OTA), slouží přehledná mobilní aplikace Marshall Bluetooth.
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Závěr
Marshall Milton A.N.C. jsou vynikající sluchátka, která kombinují nezaměnitelný styl s nejmodernějšími technologiemi. Adaptivní potlačení hluku funguje skvěle, výdrž baterie je bezkonkurenční a zvukový projev uspokojí i náročnější posluchače. Design vás možná na první pohled zarazí. Kdo má ovšem s produkty od značky Marshall nějaké zkušenosti, bude z designu nadšený. Pokud vám vyhovují náhlavní sluchátka, chcete slušný zvuk a prvotřídní výdrž na jedno nabití, jste na správné adrese. Cena je 4990 korun.