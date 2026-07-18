Recenze powerbanky PROMATE Blade-5: Stanice, kterou v kapse neucítíte

Mít v dnešní uspěchané době po ruce powerbanku se vždy hodí. Když se mi do ruky dostala powerbanka Blade-5, byl jsem docela zvědavý, jestli výrobce s těmi superlativy nepřehání. Tvrdí o ní totiž, že je to nejtenčí powerbanka s kapacitou 5000 mAh široko daleko. Všichni známe ty klasické těžké cihly, které vám v batohu nebo kapse spíše překáží, takže takto štíhlé řešení znělo slibně. Pojďme se tedy na ni podívat.
Technické specifikace a design
Po vybalení mě hned zaujaly reálné fyzické proporce. Zařízení měří 96 milimetrů na výšku, 66 milimetrů na šířku a tloušťka je skutečně pouhých 9 milimetrů. V kapse o ní s hmotností 115 gramů pomalu ani nevíte. Zpracování přitom působí velmi bytelně, protože tělo kombinuje odolný hliník s ABS plastem. Hliník navíc celkem rozumně pomáhá s odvodem tepla při bezdrátovém nabíjení.
Srdcem tohoto drobka je lithium-iontová baterie s kapacitou 5000 mAh. Z logiky věci to samozřejmě není kapacita na týdenní pobyt mimo civilizaci, ale jako záchrana pro běžný pracovní den nebo večerní akci funguje skvěle. Největší smysl dává logicky u telefonů s podporou MagSafe. Uvnitř jsou zabudované neodymové magnety typu N52, které zajistí, že se powerbanka okamžitě a opravdu pevně přichytí k zádům telefonu. Bezdrátové nabíjení pak běží na frekvencích 110 až 205 kHz s účinností kolem 70 % a zvládá přenášet energii i přes běžná tenčí pouzdra na vzdálenost až 5 milimetrů. Rychlost nabíjení se automaticky přizpůsobí připojenému zařízení, přičemž indukce zvládá propustit 5 W, 7,5 W, 10 W a maximálně 15 W.
Fotogalerie
Pokud potřebujete energii doplnit o něco rychleji, je na spodní hraně připraven obousměrný port USB-C. Tím powerbanku nejen nabijete (zvládá vstupy 5V/3A, 9V/2A a 12V/1,5A), ale můžete z něj energii i čerpat s maximálním výkonem až 20 W (podporuje výstupy až 12V/1,67A). Praktické je, že lze bez problémů nabíjet více zařízení najednou, přičemž powerbanka dokáže při vlastním nabíjení propouštět energii dál. V balení navíc najdete i třiceticentimetrový nabíjecí kabel, což je naprosto ideální délka, aby se vám při spojení s telefonem nikde nemotal.
Jelikož powerbanku nosíme neustále u sebe, potěší i poctivé bezpečnostní prvky. Zařízení si hlídá optimální teplotu, aby se při nabíjení nepřehřívalo, a je vybaveno vestavěnou ochranou proti přebíjení, zkratu i přepětí. Navíc je konstruováno pro vstupní napětí v rozsahu 110 až 240 V AC, což z něj po připojení k adaptéru dělá spolehlivého parťáka i na cestování po světě.
Závěr
Za cenu 1 299 Kč s DPH se z mého pohledu jedná o velice povedený kompromis mezi reálnou kapacitou a extrémní kompaktností pro ty, kteří zkrátka odmítají nosit jakoukoliv zbytečnou zátěž.