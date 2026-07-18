Největší softwarové chyby v historii Windows

Operační systém Windows je nejrozšířenější na světě, ale jako každý složitý software řešení není a asi ani nemůže být zcela bez chyb. Některé byly marginální, jiné zásadní. Microsoft se v průběhu let setkal s řadou závažných problémů, které způsobily frustraci uživatelů i ohrožení jejich bezpečnosti. Na druhou stranu je třeba říct, že některé chyby jaksi zlidověly a nyní se nad nimi kdekdo pousměje. Podívejme se na jedenáct nejzávažnějších chyb, které ovlivnily různé verze Windows, a jak Microsoft na ně reagoval a tyto problémy řešil.
1. Modrá smrt (BSOD) – Windows XP a novější
Začneme od ikony. Jednou z nejznámějších chyb Windows je Modrá obrazovka smrti (BSOD). Objevovala se zejména ve Windows XP a novějších verzích, přičemž naskočila ve chvíli, kdy systém narazil na kritickou chybu, obvykle způsobenou problémem s hardwarem nebo ovladači. Microsoft situaci řešil vydáváním pravidelných aktualizací, které zlepšovaly stabilitu systému, a ve Windows 7 a 10 následně výrazně vylepšil správu hardwaru i ovladačů, což výskyt BSOD razantně omezilo. Společnost uživatelům radila udržovat ovladače a hardware neustále aktuální, aby se riziko pádů minimalizovalo, a postupně také zavedla užitečné diagnostické nástroje pro snadnější identifikaci těchto problémů.
2. Windows ME – Nejhorší vydání Windows (2000)
Windows Millennium Edition (ME) byl vydán v roce 2000, ale rychle se stal synonymem pro naprostou nestabilitu. Časté pády systému, problémy s ovladači a zoufale špatná správa paměti doháněly uživatele doslova k šílenství. Přestože se Microsoft snažil situaci hasit vydáním několika aktualizací, hluboké problémy Windows ME nebyly nikdy plně vyřešeny. Společnost nakonec musela chybu otevřeně přiznat, předčasně přerušila podporu tohoto systému a veškerou energii soustředila na propagaci nástupce. Tím se stal legendární Windows XP, který zafungoval jako sázka na jistotu a dokázal reputaci firmy napravit.
3. Aktualizace, která zablokovala počítače – Windows 10 (2018)
V roce 2018 Microsoft uvolnil aktualizaci pro Windows 10, která způsobila, že některé počítače zničehonic přestaly bootovat. Zasažené systémy se uživatelům zkrátka nespustily a ti pak byli nuceni provádět složité obnovy z disku nebo kompletní reinstalace. Microsoft se za tuto fatální komplikaci veřejně omluvil, inkriminovanou aktualizaci okamžitě stáhl z oběhu a vzápětí vydal opravenou verzi. Aby postiženým uživatelům usnadnil situaci, poskytl podrobné pokyny k oživení jejich strojů a zároveň zavedl mnohem přísnější kontrolní opatření, aby se podobný kolaps v budoucnu neopakoval.
4. Windows Vista a jeho UAC (2007)
Nutno říct, že „Visty“ nebyly také žádný skvost. Tato verze zavedla tzv. User Account Control (UAC) jako inovativní bezpečnostní mechanismus, který byl ale bohužel navržen tak nešťastně, že při každé, i banální změně v systému uživatele otravoval neustálými výzvami. To pochopitelně vedlo k jeho masové deaktivaci ze strany uživatelů, čímž se bezpečnost systému paradoxně výrazně snížila. Microsoft na tuto ostrou zpětnou vazbu zareagoval přiznáním, že původní implementace nebyla ideální, a začal funkci postupně ladit. Skutečného vylepšení se však UAC dočkalo až ve Windows 7, kde sice mechanismus zůstal zachován, ale jeho upozornění byla zjednodušena a přestala být tak extrémně rušivá.
5. MS Blast – Windows XP (2003)
Blaster Worm byl nebezpečný červ, který zasáhl miliony počítačů s Windows XP. Tento malware zákeřně využíval bezpečnostní díru v systému a způsoboval masivní pády počítačů po celém světě. Microsoft reagoval tím, že bleskově vydal bezpečnostní záplaty k zažehnání problému a začal důrazně apelovat na používání antivirového softwaru. Z této krize ale vzešlo i něco dobrého, protože Microsoft se poučil, veřejně zdůraznil naprostou nezbytnost pravidelných aktualizací a zavedl službu Windows Update jako povinnou součást systému, díky které uživatelé dostávali kritické záplaty zcela automaticky.
6. Chyba v Internet Exploreru – Windows 95 až Windows 7
Internet Explorer dlouhodobě trpěl kritickými bezpečnostními chybami, které útočníkům umožňovaly vzdáleně škodit uživatelům nebo krást jejich osobní data. Ne nadarmo se tak začalo vtipkovat, že Internet Explorer dobře poslouží leda tak ke stažení jiných, konkurenčních prohlížečů. Přestože Microsoft na kritiku reagoval postupným vydáváním oprav a bezpečnostních záplat ve snaze vylepšit zabezpečení, nakonec tento boj vzdal a upustil od další podpory. Rozhodl se jej nahradit zcela novým, modernějším a bezpečnějším prohlížečem Microsoft Edge. Vzhledem k pošramocené minulosti se ale Edge zatím příliš drtivé obliby ze strany uživatelů nedočkal.
7. Ztráta dat při aktualizaci – Windows 10 (2018)
V říjnu 2018 se u uživatelů Windows 10 objevila obrovská chyba, kdy běžná aktualizace systému bez milosti mazala uživatelské soubory. Mnozí lidé kvůli tomu nenávratně přišli o důležité dokumenty či rodinné fotografie, což je pochopitelně nesmírně vytočilo. Microsoft se za toto selhání omluvil, vadnou aktualizaci bleskově stáhl a nahradil ji opravenou verzí, která již data neničila. Společnost tehdy doporučila všem důsledné zálohování dat, nabídla asistenční pomoc postiženým jedincům a přislíbila nasazení lepších kontrolních mechanismů při testování dalších velkých aktualizací.
8. Chyba s tiskárnami – Windows 10 (2021)
V roce 2021 Microsoft způsobil další celosvětový chaos, když jedna z aktualizací Windows 10 zničehonic odstavila z provozu tiskárny. Uživatelé tak nebyli schopni nic vytisknout a zprvu se zdálo až nemožné, že by za plošný kolaps tohoto hardwaru mohl pouhý update operačního systému. Microsoft se za způsobené výpadky okamžitě omluvil a velmi rychle vydal několik krizových záplat, které problém spolehlivě odstranily. Aby se funkčnost tiskáren všude plně obnovila, stačilo, když si uživatelé tyto nabízené opravy bez prodlení nainstalovali.
9. BlueKeep – Windows 7 a Windows Server (2019)
BlueKeep byla extrémně kritická zranitelnost odhalená ve Windows 7 a Windows Server 2008 R2, která hackerům umožňovala vzdálený přístup do počítače bez jakéhokoliv zásahu uživatele. Microsoft ihned rozpoznal hrozící nebezpečí a varoval veřejnost, že pokud se tento problém nebude urychleně řešit, mohl by vyústit v masivní globální útok podobný kauze WannaCry. K odvrácení pohromy společnost okamžitě uvolnila mimořádné bezpečnostní záplaty a důrazně apelovala na všechny uživatele a správce, aby si je bez jakéhokoliv otálení nainstalovali a zabránili tak zneužití chyby.
10. WannaCry – Windows XP (2017)
V roce 2017 obletěl svět ransomware WannaCry a doslova zdevastoval miliony počítačů, a to zejména těch, které stále spoléhaly na letitý Windows XP. Tento zákeřný program nekompromisně zašifroval uživatelská data a požadoval za jejich uvolnění výkupné placené v Bitcoinech. Ačkoli byl Windows XP v té době již dávno bez oficiální podpory, Microsoft se tváří v tvář celosvětové krizi rozhodl vytvořit mimořádnou bezpečnostní záplatu jak pro něj, tak pro novější systémy, aby šíření nákazy zastavil. Během toho ovšem Microsoft nešetřil veřejnou kritikou směrem k organizacím a uživatelům, kteří hrubě zanedbávali bezpečnostní aktualizace a nadále používali takto zastaralé platformy.