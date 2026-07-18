DJI zlevnilo své nejžádanější produkty! Ušetřit můžete na dronech, kamerách i mikrofonech

Komerční sdělení: Pokud jste si chtěli pořídit nový dron, akční kameru nebo bezdrátový mikrofon, právě teď může být ideální příležitost. DATART totiž spustil časově omezenou akci na vybrané produkty značky DJI, díky které můžete ušetřit na celé řadě oblíbených modelů. Nabídka zahrnuje drony, outdoorové kamery, stabilizátory i mikrofony a sleva je započítána přímo v konečné ceně.
Výbava pro cestování, sport i tvorbu videí
Ať už vyrážíte na dovolenou, do hor, na festival nebo jen rádi natáčíte obsah na sociální sítě, v akci najdete vybavení pro téměř každou situaci. Zlevněné jsou například populární drony DJI Neo v několika variantách, kapesní kamera DJI Osmo Pocket 3, akční kamera DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo, stabilizátory DJI Osmo Mobile nebo bezdrátové mikrofony DJI Mic Mini a nová řada DJI Mic 3. Mezi produkty nechybí ani nová 360° kamera DJI Osmo 360, která umožňuje pořizovat působivé prostorové záběry.
Akce platí jen omezenou dobu
Letní slevová akce probíhá od 15. do 28. července 2026, případně do vyprodání zásob. Vybrané produkty jsou dostupné jak na e-shopu DATART, tak ve vybraných kamenných prodejnách. Pokud jste tedy plánovali rozšířit svou foto či video výbavu, nyní je vhodná chvíle se po nabídce podívat.