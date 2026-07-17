Tato funkce v iPhone slibovala absolutní bezpečí, ale tajně selhala. Apple to teď bude vysvětlovat u soudu

Apple čelí ve Spojených státech další žalobě, která se tentokrát týká jedné z funkcí, na níž firma dlouhodobě staví svou pověst. Řeč je o službě Hide My Email, tedy nástroji dostupném v rámci iCloud+, který umožňuje vytvářet náhodné e-mailové adresy přeposílající zprávy do skutečné schránky uživatele. Smyslem této funkce je chránit soukromou e-mailovou adresu při registracích na webech, v aplikacích nebo při odběru newsletterů. Podle nové hromadné žaloby ale Apple věděl déle než rok o bezpečnostní chybě, která může skutečnou e-mailovou adresu uživatele odhalit, přesto službu dál propagoval jako bezpečný způsob ochrany soukromí. Žalobce tvrdí, že právě kvůli těmto marketingovým slibům platil za iCloud+ a očekával úroveň ochrany, kterou Apple prezentoval. Firma se zatím k celé záležitosti veřejně nevyjádřila.
Problém měl být Applu znám už od loňského roku
Celý spor navazuje na zjištění bezpečnostního výzkumníka Tylera Murphyho, který podle dostupných informací objevil zranitelnost už v červnu 2025 a následně ji zodpovědně nahlásil Applu. Společnost jeho hlášení přijala a potvrdila, že problém prověřuje. V březnu letošního roku pak Murphyho informovala, že byla chyba opravena systémovou změnou. Výzkumník však následně zjistil, že zranitelnost zůstává i nadále zneužitelná, a Apple měl později připustit, že na definitivní opravě stále pracuje. Na konci května firma uvedla, že řešení plánuje vydat v některé z následujících bezpečnostních aktualizací, k tomu ale podle dostupných informací dosud nedošlo. Technické detaily chyby přitom nebyly zveřejněny záměrně, aby nedošlo k jejímu masovému zneužití. Z dosavadních testů nicméně vyplývá, že problém se podařilo reprodukovat u všech testovaných adres vytvořených pomocí Hide My Email.
Právě na těchto skutečnostech staví nová hromadná žaloba. Ta obviňuje Apple z klamavé reklamy, porušení spotřebitelských zákonů i smluvních podmínek. Žalobce tvrdí, že zákazníci si připlácejí za iCloud+ mimo jiné právě kvůli funkcím zaměřeným na ochranu soukromí, a pokud některá z nich nefunguje tak, jak Apple slibuje, měli by mít nárok na finanční odškodnění. Součástí žaloby je také požadavek, aby soud společnosti nařídil chybu opravit nebo alespoň jasně informovat uživatele o současných omezeních této funkce. Případ by se mohl týkat milionů uživatelů, pokud soud rozhodne o jeho přeměně na hromadnou žalobu.
Pro Apple je ve hře víc než jen jedna funkce
Ačkoliv zatím neexistují žádné potvrzené případy, že by byla tato zranitelnost zneužita při skutečném útoku, celý spor může být pro Apple citlivý z jiného důvodu. Ochrana soukromí totiž patří dlouhodobě mezi nejvýraznější marketingové argumenty společnosti. Právě na rozdíl od řady konkurentů Apple opakovaně zdůrazňuje, že soukromí uživatelů považuje za jednu ze svých hlavních priorit. Pokud by se ukázalo, že firma o problému skutečně věděla více než rok a zároveň dál propagovala Hide My Email jako plně bezpečné řešení, mohlo by to poškodit důvěru části zákazníků. Na druhou stranu je důležité dodat, že žaloba zatím představuje pouze tvrzení žalobce a soud o její oprávněnosti dosud nerozhodl. Stejně tak Apple zatím nevydal žádné oficiální stanovisko, které by jednotlivá obvinění potvrdilo nebo vyvrátilo. O tom, zda se případ skutečně promění ve velkou hromadnou žalobu a jaké budou jeho důsledky, tak rozhodnou až následující měsíce.