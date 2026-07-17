Sporťáci jsou nově na iOS i Androidu. Pomáhají najít parťáka na sport v okolí

Chuť sportovat často nechybí, problémem ale bývá najít člověka, který má zájem o stejný sport, odpovídající úroveň a čas právě ve chvíli, kdy se to hodí. Česká mobilní aplikace Sporťáci tento problém řeší prostřednictvím sportovních aktivit v okolí, mapy a chatu pro účastníky.
Sporťáci fungují jako jednoduché místo pro organizaci společného sportování. Uživatel může vyhledat existující aktivitu nebo během několika kroků vytvořit vlastní. U aktivity nastaví sport, místo, termín, úroveň hráčů a maximální počet účastníků. Ostatní se mohou připojit a následně se domluvit v chatovací místnosti přístupné pouze účastníkům.
„Sporťáci vznikli z jednoduché zkušenosti: lidé často chtějí jít sportovat, ale ve správný okamžik nemají s kým. Nechtěl jsem vytvářet další aplikaci zaměřenou na měření výkonu. Cílem je propojit skutečné lidi a pomoci jim dostat se společně na hřiště, kurt, běžeckou trasu nebo do tělocvičny.“
JUDr. Michael Živěla, autor projektu Sporťáci
Aktivity na mapě a domluva na jednom místě
Aplikace zobrazuje sportovní aktivity v okolí až do vzdálenosti 15 kilometrů. Nabídku lze filtrovat podle sportu, hráčské úrovně, vzdálenosti nebo volné kapacity. Každá aktivita obsahuje potřebné informace včetně místa, termínu, organizátora a přihlášených účastníků.
Součástí každé aktivity je samostatný chat. Uživatelé tak nemusí přecházet do jiné komunikační aplikace ani si předem vyměňovat telefonní čísla. Organizátor současně dostává upozornění na nové zájemce a účastníci mohou být informováni o nových zprávách.
Aktivitu lze sdílet prostřednictvím unikátního odkazu například přes WhatsApp, Instagram, e-mail nebo SMS. Odkaz příjemce nasměruje k detailu aktivity a ke stažení odpovídající verze aplikace.
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Od fotbalu a běhu až po padel nebo jógu
Sporťáci aktuálně podporují 16 sportů, mezi nimi například fotbal, tenis, padel, běh, cyklistiku, badminton, plavání, jógu, lezení, golf, volejbal, bowling, stolní tenis nebo šipky. Aplikace je určená začátečníkům, pokročilým i zkušeným sportovcům.
„Dostupnost na obou hlavních mobilních platformách je pro Sporťáky důležitým milníkem. Sportovní skupina by neměla být omezená tím, jestli její členové používají iPhone, nebo Android. Nyní se mohou potkat v jedné komunitě a soustředit se na to podstatné – domluvit se a jít sportovat.“
JUDr. Michael Živěla
Základní používání aplikace, procházení aktivit, připojování, mapa i chat jsou dostupné zdarma. Volitelné předplatné Sporťáci Premium nabízí rozšířené možnosti organizátorům, například neomezené vytváření aktivit a jejich zvýraznění pomocí funkce Boost.
Dostupnost
O projektu Sporťáci
Sporťáci jsou česká mobilní platforma zaměřená na hledání sportovních parťáků a organizaci společných aktivit. Propojuje vyhledávání a vytváření aktivit, mapu, filtrování a komunikaci účastníků na jednom místě. Projekt vytvořil a provozuje JUDr. Michael Živěla.
Kto robil zoznam športov? Basket, hokej, hokejbal, frisbee, turistika, squash nič? Hlavne že golf a šipky sú tam 🤦♂️