Plánovali jste nákup nejpopulárnějšího iPadu? Máme pro vás velmi špatnou zprávu

Pokud jste plánovali pořízení nového základního iPadu a vyhlíželi jeho letošní premiéru, máme pro vás nepříliš příjemnou zprávu. Podle nejnovějších informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg totiž Apple změnil své plány a uvedení iPadu 12. generace odložil. Zatímco ještě před několika měsíci se tak očekával příchod během letošního podzimu, nyní se zdá, že nejdostupnější tablet z nabídky Applu dorazí až v prvním čtvrtletí roku 2027. A pokud se tato informace potvrdí, půjde o výrazně delší čekání, než se původně předpokládalo.
Apple má na podzim jiné priority
Podle Gurmana se Apple v závěru letošního roku zaměří především na jiné novinky. Největší pozornost si tradičně ukradnou nové iPhony, vedle kterých by měl dorazit také první iPad mini s OLED displejem. Právě tento model má být největší modernizací řady mini za poslední roky a Apple mu zřejmě dává přednost před základním iPadem. Není přitom vyloučeno, že firma chce jednotlivé produktové premiéry rozložit do delšího časového období, aby si vzájemně nekonkurovaly a každá dostala dostatek mediálního prostoru. Ostatně, u iPhonů to v plánu má a tak by nás v redakci vůbec nepřekvapilo, kdyby se i iPady začaly představovat odděleně v průběhu roku.
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Co od nového iPadu očekávat?
Ačkoliv Apple zatím žádné technické specifikace nepotvrdil, s ohledem na dřívější upgrady se očekává především nasazení novějšího čipu s podporou funkcí Apple Intelligence, větší operační paměť a několik dalších hardwarových vylepšení. Design by měl zůstat velmi podobný současné generaci, protože Apple u základního iPadu obvykle sází spíše na postupnou evoluci než revoluci. Zároveň se nepočítá s přechodem na OLED panel, který má být i nadále vyhrazen dražším modelům. Pokud tedy čekáte na cenově nejdostupnější tablet z nabídky Applu, budete si na něj podle všeho muset ještě několik měsíců počkat. Ale upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že iPad 12 nebude dle všeho technicky příliš zajímavý, nebál bych se sáhnout po modelech současných, které odvádí skvělou práci, byť bez podpory Apple Intelligence kvůli nižší RAM paměti.