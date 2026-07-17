Ceny ropy rostou, trh sleduje každý incident v Hormuzu

Komerční sdělení: Cena ropy Brent v posledních dnech opět výrazně vzrostla. Po poklesu k úrovni kolem 70 dolarů za barel se během několika obchodních dnů dostala až na 87 dolarů a následně část zisků korigovala, takže se momentálně pohybuje kolem 85 dolarů za barel. Za růstem stojí především návrat geopolitického rizika na Blízkém východě po obnovení bojů mezi Spojenými státy a Íránem. Trhy opět začaly zohledňovat rizikovou přirážku spojenou s Hormuzským průlivem, který je klíčovou námořní tepnou pro přepravu ropy a plynu. Každý incident v této oblasti okamžitě vyvolává obavy z možných výpadků dodávek.
V uplynulých dnech se v Hormuzu odehrála řada událostí, které trh citelně ovlivnily. Americké námořnictvo zadrželo íránskou loď, která se pokoušela prolomit blokádu, a v některých dnech byla doprava průlivem opět uzavřena, přestože předtím byla krátce povolena. Tyto incidenty ukazují, že stabilní přeprava není zaručena a geopolitické napětí může ceny rychle posunout nahoru.
Na druhé straně se část rizikové prémie z trhu postupně vytrácí díky mírnému uvolnění situace a zvýšení dodávek. Mezinárodní energetická agentura ve svém červencovém reportu uvádí, že po částečném obnovení dopravy přes Hormuz se globální nabídka ropy v červnu zvýšila o 4,1 milionu barelů denně. Přesto další eskalace konfliktu by mohla výrazně zhoršit očekávané postupné vyrovnání trhu.
GRAF: Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
Současná válka na Ukrajině přidává další vrstvu nejistoty. Útoky na ruskou energetickou infrastrukturu zvyšují geopolitické riziko a podporují opatrnost obchodníků, i když jejich přímý dopad na globální produkci ropy je zatím menší než situace v Perzském zálivu. Krátkodobý vývoj cen ropy tak bude záviset především na geopolitice. Pokud se napětí na Blízkém východě nezmírní, Brent se může opět přiblížit k nedávným maximům. Naopak, případná deeskalace konfliktu by mohla vést k postupnému vymazání současné geopolitické rizikové přirážky.
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