Apple chystá u iPhone 18 Pro satelitní revoluci, některé služby už nebudou potřebovat operátora

Apple by letos mohl představit jednu z největších změn v historii připojení iPhone. Zatímco dnes slouží satelitní komunikace především pro nouzové situace, u iPhone 18 Pro by se mohla stát běžnou součástí každodenního používání. Pokud se dosavadní informace potvrdí, bude možné zůstat online i na místech, kde dnes mobilní operátoři nemají žádné pokrytí.
Od uvedení iPhonu 14 nabízí Apple funkci Emergency SOS přes satelit, která umožňuje kontaktovat záchranné složky nebo sdílet polohu i tam, kde není mobilní signál. Nové úniky ale naznačují, že společnost chce možnosti satelitního připojení výrazně rozšířit. Podle dostupných informací by mohl nový modem Apple C2 podporovat standard 5G NR-NTN (Non-Terrestrial Networks), který propojuje klasické mobilní sítě se satelity. To by znamenalo mnohem plynulejší přepínání mezi mobilní sítí a satelitním připojením bez zásahu uživatele.
Co všechno by měliPhone 18 Pro umět přes satelit
- navigace v Apple Maps přes satelit
- odesílání fotografií přes satelitní síť
- podpora satelitní komunikace pro aplikace třetích stran
- připojení přes satelit v rámci 5G sítí
- výrazně jednoduššího navázání spojení bez nutnosti dlouze hledat satelit na obloze
Právě poslední bod by mohl být největší změnou. Dnes musí uživatel při satelitním spojení iPhone natočit správným směrem k obloze. Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu Apple pracuje na tom, aby bylo spojení mnohem přirozenější a telefon mohl zůstat připojený i v kapse, v autě nebo na dalších místech, kde dnes satelitní komunikace funguje jen omezeně.
Pokud se tyto plány podaří realizovat, může jít o jednu z nejvýznamnějších inovací od zavedení satelitního SOS. Pro turisty, horolezce, řidiče nebo lidi cestující do odlehlých oblastí by to znamenalo výrazně spolehlivější spojení i mimo dosah mobilních vysílačů.
Je ale potřeba zdůraznit, že část těchto funkcí je zatím ve fázi vývoje a jejich dostupnost může záviset nejen na Applu, ale také na satelitní infrastruktuře a mobilních operátorech. Některé novinky navíc mohou dorazit až v některé z budoucích aktualizací iOS, nikoliv hned při uvedení iPhonu 18 Pro.
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Apple chce být méně závislý na Qualcommu
Celá strategie zároveň zapadá do dlouhodobého plánu Applu nahradit modemy Qualcommu vlastními řešeními. Po prvním modemu C1 by právě C2 měl představovat výrazný technologický skok a kromě vyššího výkonu nabídnout také nové možnosti satelitní komunikace, které dnes v iPhonech chybí.
Pokud se všechny současné spekulace potvrdí, nebude iPhone 18 Pro pouze dalším telefonem s rychlejším procesorem. Mohl by být prvním iPhonem, který začne stírat hranici mezi klasickou mobilní sítí a satelitním internetem – a udělá z technologie určené původně pro krizové situace běžnou součást každodenního života.