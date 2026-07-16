Epic Games opět rozdává hry zdarma. Tentokrát potěší fanoušky RPG i hororů

Jako každý týden si pro hráče připravil Epic Games Store novou dvojici her zdarma. Tentokrát rozdává zajímavou pixelartovou adventuru s RPG prvky Echo Generation: Midnight Edition a psychologický horor Luto, přičemž obě hry si můžete přidat do své knihovny bez placení až do příštího čtvrtka. Stačí se přihlásit ke svému účtu na Epic Games Store, tituly si jedním kliknutím vyzvednout a zůstanou vám už napořád. Pokud tedy hledáte něco nového na letní hraní a nechcete za to utratit ani korunu, rozhodně se vyplatí tuto nabídku nepřehlédnout.
Echo Generation: Midnight Edition
Echo Generation: Midnight Edition je stylové tahové RPG, které zaujme především svou pixelartovou grafikou a atmosférou připomínající dobrodružné filmy z 80. let. Vžijete se v roli mladého hrdiny, který se společně se svými kamarády vydává odhalit podivné události odehrávající se v poklidném městečku. Postupně budete prozkoumávat okolí, řešit jednoduché hádanky, sbírat užitečné předměty a bojovat s nejrůznějšími nadpřirozenými nepřáteli. Soubojový systém je tahový, ale doplňují jej časované stisky tlačítek, díky nimž působí střety dynamičtěji. Midnight Edition přináší oproti původní verzi řadu vylepšení, která zahrnují lepší animace, rychlejší tempo i celkově vyváženější hratelnost. Nechybí ani možnost verbovat do týmu roztomilé zvířecí společníky, kteří vám pomohou v boji svými unikátními schopnostmi.
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Velkým lákadlem je také povedený soundtrack, jenž skvěle podtrhuje tajemnou i nostalgickou atmosféru celého dobrodružství. Hra sází především na příběh, průzkum a objevování skrytých tajemství, takže potěší hráče, kteří dávají přednost klidnějšímu tempu před neustálou akcí. Díky sympatickým postavám a originálnímu vizuálnímu stylu si dokáže získat pozornost už během prvních minut hraní. Pokud hledáte nenáročné dobrodružné RPG s příjemnou atmosférou a netradičním zpracováním, Echo Generation: Midnight Edition rozhodně stojí za vyzkoušení.
Hru můžete zdarma stáhnout zde
Luto
Pokud vás více než akce láká hutná atmosféra a psychologický horor, rozhodně by vám neměla uniknout hra Luto. Ta vás zavede do domu, ze kterého zdánlivě není možné uniknout, přičemž každý další krok odhaluje nové znepokojivé skutečnosti. Hlavní důraz je kladen na vyprávění příběhu, budování napětí a práci s lidskou psychikou namísto levných lekaček. Prostředí se neustále mění a často si budete klást otázku, co je skutečnost a co už jen výplod mysli hlavního hrdiny. Tvůrci si pohrávají s iluzemi, zvuky i světlem tak, aby udržovali hráče v neustálé nejistotě.
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Hra neobsahuje klasické souboje, místo toho staví na průzkumu prostředí, řešení hádanek a postupném odhalování temného příběhu. Velkou předností je také audiovizuální zpracování, které dokáže vytvořit mimořádně tísnivou atmosféru. Luto je tak zážitkem, který se nesnaží vyděsit za každou cenu, ale spíše hráče psychicky znepokojit a přimět ho přemýšlet nad tím, co právě prožívá. Fanoušci titulů jako P.T., Layers of Fear nebo Visage se zde budou cítit jako doma. Pokud hledáte horor, který sází na napětí, silný příběh a dlouhotrvající pocit nejistoty, Luto rozhodně stojí za vaši pozornost.