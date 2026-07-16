Apple chystá velký tah v AI, čipy Apple Silicon díky němu vystřelí na novou úroveň

Zdá se, že Apple nechce v oblasti umělé inteligence spoléhat jen na vlastní vývoj. Podle nejnovějších informací totiž v posledních měsících jedná s investičními bankami a zároveň mapuje trh s cílem najít vhodné společnosti zabývající se vývojem AI čipů, které by mohl převzít. Důvod je poměrně jasný – chce urychlit vývoj vlastního AI hardwaru a zároveň se co nejvíce odpoutat od Nvidie, na jejíchž čipech dnes část jeho AI infrastruktury stále běží.
Ačkoliv Apple pro některé úlohy Apple Intelligence využívá vlastní Apple Silicon servery, při nejnáročnějších výpočtech se stále spoléhá na grafické akcelerátory Nvidia provozované v datových centrech Google Cloud. To však není řešení, které by se Applu dlouhodobě zamlouvalo. Společnost proto hledá způsob, jak získat větší kontrolu nad vlastním AI ekosystémem a zároveň snížit závislost na externích dodavatelích. Podle dostupných informací však zatím Apple nemá vybraný konkrétní cíl akvizice. V posledních měsících nicméně oslovil hned několik startupů zaměřených na vývoj specializovaných AI čipů a paralelně konzultuje možné obchody s investičními bankami. Není přitom vyloučeno, že nakonec koupí hned několik menších firem, jejichž technologie následně propojí se svým vlastním vývojem.
Fotogalerie
Nutno podotknout, že by pro Apple nešlo o nic neobvyklého. Historicky už totiž několikrát koupil společnosti, jejichž technologie následně využil při vývoji vlastních čipů nebo jiného hardwaru. V případě AI je pak situace o poznání naléhavější. Konkurence v čele s Microsoftem, Googlem či Metou investuje do vývoje umělé inteligence obrovské prostředky a Apple nechce zůstat pozadu. Problémy s Apple Intelligence a jejím uvedením mu navíc dost možná otevřely oči a naznačily mu, že je třeba být v tomto směru podstatně aktivnější, protože pomyslný vlak zde ujíždí rychleji než kdekoliv jinde.
Pokud se akvizice skutečně podaří, mohlo by to výrazně urychlit vývoj nové generace serverových procesorů pro Apple Intelligence. Ty by v budoucnu mohly nahradit část infrastruktury založené na čipech Nvidia a Applu přinést větší nezávislost, lepší kontrolu nad výkonem i nižší provozní náklady. Zda se některá z připravovaných transakcí skutečně dotáhne do konce, ale zatím není jasné. Apple se k celé záležitosti tradičně nevyjádřil a pokud se vyjádří, stane se tak pravděpodobně až poté, co se některý z nákupů uskuteční.