Ventusky přináší nové předpovědi nabité daty pro letní aktivity

Tým aplikace Ventusky si v nové verzi posvítil na tabulkové předpovědi počasí. Nejnovější aktualizace přináší kompletně přepracovaný pohled na vývoj počasí v čase. Vedle tohoto zobrazení působí klasická předpověď s jedinou ikonou a teplotou asi jako jídelní lístek s jedinou položkou.
Ventusky standardně nabízí předpověď až na dva týdny dopředu, nově však tato data zobrazuje v neobvyklém detailu. Nejde jen o informaci, že bude pršet. Důležité je také to, kdy déšť začne, jak bude intenzivní, kdy skončí a co bude následovat. Zobrazuje také oblačnost v různých výškách, vlny, příliv a více než 40 dalších meteorologických veličin.
Na přehledné časové ose lze rychle rozpoznat nejchladnější část týdne, zjistit, kdy se protrhá oblačnost, sledovat maxima nárazů větru nebo vývoj kvality ovzduší a UV indexu během dne v hodinových intervalech.
Aktualizace přináší šest přednastavených pohledů: Základní, Pokročilé, Moře, Hory, Letecké a Zdraví. Základní zobrazení nabízí nejdůležitější údaje pro každodenní orientaci. Pokročilé zobrazení pak přidává podrobnější meteorologická data, například oblačnost v různých výškách, tlak vzduchu, rosný bod nebo výšku základny oblačnosti.
Pohled Moře je určený pro plavbu, pobyt u moře a vodní sporty. Zahrnuje vlny, příboj, příliv a odliv i teplotu vody. Hory pomáhají turistům, horolezcům a lyžařům. Nabízí údaje, jako je nulová izoterma, tedy hladina, v níž se déšť mění ve sníh, nebo podmínky v různých nadmořských výškách.
Letecké zobrazení nabízí pilotům a leteckým nadšencům dohlednost, výšku základny oblačnosti, CAPE, vítr a teplotu v letových hladinách. Pohled Zdraví ukazuje vliv počasí na člověka, včetně kvality ovzduší, UV indexu a pocitové teploty.
Jednou z hlavních novinek je možnost přizpůsobení. Uživatelé si mohou libovolný pohled upravit podle svých potřeb: přidávat nebo odebírat jednotlivé veličiny, měnit jejich pořadí a sestavit si předpověď přesně podle toho, co je skutečně zajímá.
Ventusky touto aktualizací mění tradiční tabulkovou předpověď v mnohem bohatší a užitečnější zdroj informací. Doplňuje známé interaktivní mapy aplikace a pomáhá uživatelům lépe pochopit vývoj počasí v čase.
Nový systém předpovědí je nyní dostupný v mobilní aplikaci Ventusky pro iOS a Android.
O Ventusky
Ventusky je aplikace a webová služba, která vizualizuje meteorologická data z celého světa. Spojuje interaktivní mapy počasí, podrobné předpovědi, živý radar, satelitní data, detekci blesků, výstrahy, kvalitu ovzduší, námořní data a další meteorologické vrstvy v přehledném vizuálním rozhraní.