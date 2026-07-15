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Nová Insta360 Luna Ultra míří do DATARTu. Nabízí 8K video, optiku Leica i AI funkce

Jen pro ČR
J. FilipJiří Filip
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Komerční sdělení: Špičková kvalita videa už dávno není výsadou velkých kamer. Nová Insta360 Luna Ultra přináší profesionální výbavu do kompaktního těla, které můžete mít neustále po ruce. Díky spolupráci se společností Leica, 1″ snímači a podpoře 8K Dolby Vision cílí na tvůrce, kteří chtějí zachytit maximum detailů bez kompromisů. A co je nejlepší – na DATARTu už mají tento povedený kousek skladem.

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Leica, 8K a až 12× zoom

Srdcem kamery je 1″ snímač schopný natáčet až v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu. O optiku se postarala Leica se svým objektivem Summicron se světelností f/1.8, který slibuje kvalitní výsledky i při horším osvětlení. Nechybí ani podpora 8K Dolby Vision pro věrnější barvy a širší dynamický rozsah nebo fotografie s rozlišením až 37 Mpx. Výbavu doplňuje profesionální teleobjektiv s až 12× zoomem, díky němuž lze zachytit vzdálené objekty bez výrazné ztráty kvality. Širokoúhlý objektiv se záběrem 155° pak bez problémů pojme i rozsáhlé scenérie.

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AI funkce i stabilní obraz

O výkon se stará trojitý AI procesor, který pomáhá nejen s kvalitou obrazu, ale také s inteligentním sledováním objektů. Samozřejmostí je 3osá stabilizace obrazu, která oceníte při chůzi, sportu i natáčení z ruky. Praktickým doplňkem je také odnímatelný OLED displej, díky kterému můžete kameru pohodlně ovládat i kontrolovat záběr na dálku.

Insta360 Luna Ultra je dostupná ve verzích Standard BundleCreator Bundle. Obě varianty najdete v nabídce DATARTu i na vybraných kamenných prodejnách.

Insta360 Luna Ultra lze na DATARTu zakoupit zde

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