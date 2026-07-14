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Tato fantastická survival akce je nyní ke stažení zdarma!

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J. FilipJiří Filip
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Epic Games Store pokračuje ve své tradiční nadílce her zdarma a tentokrát potěší především fanoušky survival titulů. Až do neděle 19. července si totiž můžete bezplatně přidat do své knihovny hru KeepUp Survival, která vás zavede na opuštěný ostrov plný surovin, tajemství i možností, jak si vybudovat vlastní zázemí. Pokud máte rádi craftění, průzkum otevřeného světa a pohodovější survival bez neustálého boje se zombíky, rozhodně stojí za to této nabídce věnovat pozornost.

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KeepUp Survival je survival hra v otevřeném světě, která sází především na průzkum, stavění a postupné budování vlastní základny místo neustálé akce. Hráč se po letecké havárii ocitá na opuštěném ostrově, kde musí shánět suroviny, vyrábět vybavení a postarat se o své přežití. Vývojáři kladou důraz na volnost, takže zde nenajdete pevně dané úkoly a tempo hry si určujete sami. Kromě stavby přístřešků a výroby nástrojů můžete farmařit, lovit zvěř nebo si ochočit psy, kteří vám pomohou při průzkumu ostrova. Svět je navíc plný opuštěných budov a tajemství spojených s výzkumným komplexem, jehož příběh odhalujete prostřednictvím nalezených stop. 

Hra nabízí střídání dne a noci, dynamické počasí i široké možnosti craftění, které jsou základem celého zážitku. Zajímavostí je, že hlavní režim neobsahuje žádné zombie ani monstra a soustředí se spíše na realistické přežití v přírodě, přičemž náročnější variantu přidává až volitelné DLC. Nechybí ani podpora kooperace a dobrovolného PvP, hlavní důraz ale zůstává na poklidnějším průzkumu a budování. KeepUp Survival tak může oslovit především hráče, kteří mají rádi survival tituly ve stylu stavění a objevování nových míst bez neustálého boje. Přestože hra na Steamu sbírá spíše smíšená hodnocení, řada hráčů oceňuje právě její pohodové tempo a svobodu při hraní.

Pokud vás tedy titul zaujal, a já věřím, že tomu tak je, máte do neděle 19. července 18:01 čas si jej vyzvednout, respektive pak přidat do vaší Epic Games Store knihovny. Poté totiž bude opět zpoplatněn, takže nevyzvednout si jej by byla docela škoda.

KeepUp Survival můžete zdarma stáhnout zde

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