Jak odblokovat aktivační zámek na iPhonu: osvědčené způsoby, jak odstranit Activation Lock

Komerční sdělení: Stručná odpověď: Lze odstranit zámek aktivace iPhonu bez Apple ID?
Krátká odpověď zní – oficiálně nikoliv.
Zámek aktivace je součástí funkce Najít, respektive Find My iPhone, a Apple jej vytvořil za účelem ochrany zařízení před krádeží.
Po zapnutí této funkce servery Applu propojí zařízení s konkrétním Apple ID. Dokonce i po úplném resetování iPhonu bude nutné zadat:
- přihlašovací údaje k Apple ID;
- heslo k účtu;
- potvrzení vlastníka.
Je důležité si uvědomit, že:
Odstranění kódu zámku obrazovky a odstranění zámku aktivace jsou dvě rozdílné věci.
Kód zámku obrazovky lze resetovat prostřednictvím obnovení iPhonu, zařízení však poté může stále zobrazit obrazovku: iPhone je uzamčený vlastníkem
Proč se zobrazuje zámek aktivace iPhonu?
Zámek aktivace se obvykle zobrazí v následujících situacích:
Resetovali jste iPhone: Po obnovení prostřednictvím iTunes nebo Finderu zařízení ověří, zda byla zapnutá funkce Najít.
Koupili jste použitý iPhone: Pokud se předchozí majitel neodhlásil z iCloudu, telefon zůstane propojený s jeho účtem.
Zapomněli jste Apple ID: I když zařízení patří vám, bez přístupu k účtu nebude možné aktivaci dokončit.
Způsob 1: Zadejte Apple ID vlastníka zařízení – oficiální metoda
Nejbezpečnějším způsobem je projít ověřením Applu.
Na obrazovce zámku aktivace:
- Zadejte Apple ID.
- Zadejte heslo.
- Počkejte na aktivaci zařízení.
Po úspěšném ověření bude iPhone plně přístupný.
Způsob 2: Požádejte předchozího majitele, aby iPhone odstranil z iCloudu
Tento způsob je obzvlášť důležitý pro kupující použitých iPhonů.
Předchozí majitel musí:
- Otevřít službu Najít zařízení na iCloudu.
- Přihlásit se ke svému Apple ID.
- Vybrat příslušný iPhone.
- Odstranit zařízení z účtu.
Poté:
- Restartujte iPhone.
- Připojte se k internetu.
- Proveďte aktivaci znovu.
Jedná se o jediný oficiální způsob pro zařízení, která jsou stále propojena s cizím Apple ID.
Způsob 3: Obnovení přístupu prostřednictvím podpory Applu
Pokud iPhone patří vám, ale zapomněli jste údaje k Apple ID, můžete se pokusit obnovit přístup prostřednictvím Applu.
Připravte si:
- doklad o koupi;
- sériové číslo zařízení;
- dokumenty potvrzující vlastnictví.
Po ověření může Apple pomoci s obnovením přístupu k účtu.
Způsob 4: Řešení problémů se zámkem aktivace prostřednictvím AnyUnlock
Pokud jste při obnovování iPhonu narazili na problémy, například:
- zařízení po obnovení zamrzá;
- je pro vás proces aktivace příliš složitý;
- potřebujete spravovat různé typy zámků systému iOS;
můžete využít specializovaný nástroj AnyUnlock.
AnyUnlock je program pro Windows a Mac, který byl vytvořen pro správu různých typů zámků iPhonu.
Obsahuje několik nástrojů:
- Unlock Screen Passcode;
- Apple ID Recovery;
- správu hesel systému iOS.
Uživatelům, kteří ztratili přístup k zařízení nebo se setkali se složitějšími scénáři obnovy, nabízí AnyUnlock přehlednější rozhraní než ruční postupy.
Jak používat AnyUnlock pro práci se zámky iPhonu
Krok 1: Spusťte AnyUnlock. Nainstalujte program do počítače s Windows nebo macOS.
Krok 2: Připojte iPhone. Pomocí USB kabelu připojte zařízení k počítači.
Připojte iPhone k počítači
Krok 3: Vyberte vhodný nástroj. V závislosti na vaší situaci zvolte:
- Unlock Screen Passcode – pokud problém souvisí se zapomenutým kódem zámku obrazovky;
- Apple ID Recovery – pokud potřebujete obnovit přístup k účtu.
Na hlavní stránce klikněte na možnost Odemknout Apple ID
Krok 4: Postupujte podle pokynů programu. AnyUnlock zobrazí podrobné instrukce a pomůže vám provést potřebné kroky bez složitých kombinací tlačítek.
Důležité upozornění na neoficiální způsoby obcházení zámku aktivace
Na internetu lze najít mnoho webů, které slibují:
- odstranění zámku iCloudu během několika minut;
- trvalé odstranění Apple ID;
- aktivaci libovolného iPhonu bez původního majitele.
Většina podobných nabídek je podvodná.
Důvody jsou následující:
- zámek aktivace funguje prostřednictvím serverů Applu;
- běžný program nemůže legálně odstranit propojení zařízení s cizím účtem;
- mnoho služeb požaduje platbu a po obdržení peněz přestane komunikovat.
Používejte pouze zařízení, která vám patří nebo k jejichž používání máte svolení vlastníka.
FAQ
Lze odstranit zámek aktivace iPhonu bez Apple ID?
Ne, oficiální způsob vyžaduje ověření vlastníka prostřednictvím Apple ID.
Co dělat, když jsem koupil iPhone se zámkem aktivace?
Kontaktujte předchozího majitele a požádejte jej, aby zařízení odstranil ze svého iCloudu.
Pomůže resetování iPhonu odstranit zámek aktivace?
Ne. Po resetování zařízení znovu požádá o zadání Apple ID.
Jaký je rozdíl mezi kódem zámku obrazovky a zámkem aktivace?
Kód zámku obrazovky chrání přístup k samotnému telefonu. Zámek aktivace chrání zařízení prostřednictvím Apple ID.
Funguje AnyUnlock se všemi iPhony?
Kompatibilita závisí na konkrétním modelu iPhonu a verzi systému iOS. Program používejte pouze u vlastních zařízení.
Závěr
Zámek aktivace iPhonu vytvořil Apple za účelem ochrany osobních dat uživatelů, a proto jej není možné zcela odstranit bez ověření vlastníka.
Pokud máte přístup k Apple ID, využijte oficiální způsob aktivace. Jestliže jste zařízení koupili z druhé ruky, požádejte předchozího majitele, aby jej odstranil ze svého iCloudu.
Pokud jsou pro vás standardní postupy příliš složité, AnyUnlock může posloužit jako užitečný pomocník při práci s různými typy zámků systému iOS a při obnovování přístupu k vašemu zařízení.
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