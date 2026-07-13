Recenze METZ 60MNH7000Z: Dva týdny s levnou Mini LED televizí, která mě v několika ohledech překvapila

Když se řekne METZ, většina českých zákazníků si pravděpodobně jako první vybaví otázku, zda vůbec tuto značku zná. Přiznám se, že právě to byl jeden z důvodů, proč mě model METZ 60MNH7000Z zaujal. Jedná se o novinku roku 2026 a na papíře nabízí kombinaci, která vypadá vzhledem k ceně téměř podezřele dobře. Dostanete 60″ úhlopříčku, 4K rozlišení, QD-Mini LED technologii, podporu moderních HDR formátů a Google TV.
Rozhodli jsme se proto zjistit, jak televizor funguje v reálném světě. Dva týdny jsme jej používali jako hlavní televizi v domácnosti, sledovali na něm filmy a seriály, připojili Apple TV a samozřejmě nechybělo ani hraní na PlayStationu. A ukázalo se, že tabulka technických parametrů rozhodně neříká celý příběh.
První setkání: 60 palců je zajímavý kompromis
Ještě předtím, než se dostaneme k samotnému obrazu, stojí za pozornost už velikost televizoru. Úhlopříčka 60 palců totiž není na současném trhu zdaleka tak běžná jako 55 nebo 65 palců. Právě to však může být pro řadu domácností překvapivě zajímavá výhoda.
Při přechodu z 55″ televizoru je rozdíl viditelný prakticky okamžitě. Obraz působí větší, filmy jsou působivější a hraní her vás dokáže lépe vtáhnout do dění. Zároveň však televizor ještě není tak rozměrný jako běžné 65″ modely, které už mohou být v menších obývacích pokojích problematické.
Po dvou týdnech používání musím říct, že právě 60″ úhlopříčka mi začala dávat překvapivě velký smysl. Pokud sedíte přibližně dva a půl až tři metry od obrazovky, jde podle mého názoru o velmi příjemnou velikost.
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Design neurazí, ale prémiový televizor nečekejte
METZ 60MNH7000Z se nesnaží předstírat, že jde o televizor za několik tisíc eur. Konstrukce je relativně jednoduchá a funkční. Při prvním vybalení rozhodně nezažijete stejný pocit jako u nejdražších OLED televizorů od LG nebo prémiových modelů Samsungu.
Na druhou stranu však televizor nepůsobí vyloženě levně. Rámečky kolem displeje jsou dostatečně tenké a při sledování obsahu je prakticky přestanete vnímat. Celkový design je nenápadný, což osobně považuji spíše za výhodu. Televizor má podle mého názoru především zobrazovat kvalitní obraz a nemá na sebe zbytečně upozorňovat.
Po umístění do obývacího pokoje působí METZ moderně a nijak výrazně nezaostává za konkurencí ve stejné cenové kategorii.
První zapnutí a Google TV
Po zapnutí vás čeká klasické nastavení systému Google TV. Pokud jste někdy používali moderní televizor s tímto systémem, nic vás příliš nepřekvapí. Přihlásíte se ke Google účtu, nastavíte připojení k internetu a následně můžete začít instalovat aplikace. K dispozici jsou samozřejmě nejpoužívanější streamovací služby včetně Netflixu, Disney+, YouTube nebo Amazon Prime Video.
Právě Google TV považuji za jednu z největších výhod tohoto televizoru. METZ se nepokouší vyvíjet vlastní uzavřený systém, u kterého byste po několika měsících zjistili, že mu chybí některé důležité aplikace. Během dvou týdnů používání jsem se však stále častěji vracel k externí Apple TV. Důvod je jednoduchý. Systém tvOS je podle mého názoru stále rychlejší, přehlednější a celkově příjemnější na každodenní používání.
To však neznamená, že by Google TV v METZ byla špatná. Pro většinu uživatelů bude naprosto dostačující a pokud nechcete kupovat další zařízení, můžete televizor bez problémů používat tak, jak jej vybalíte z krabice.
To nejdůležitější: jaký je obraz?
Právě zde začíná být METZ 60MNH7000Z skutečně zajímavý. Vzhledem k cenové kategorii totiž nabízí kombinaci Quantum Dot technologie a Mini LED podsvícení. A rozdíl oproti běžným levným LED televizorům je vidět. Nečekejte samozřejmě obraz na úrovni nejdražších OLED nebo špičkových Mini LED televizorů. To by vzhledem k ceně nebylo realistické. Pokud však přecházíte ze staršího LCD televizoru nebo levnějšího základního 4K modelu, může být rozdíl velmi výrazný.
Nejvíce mě překvapilo podání barev. Ty dokážou být výrazné a syté, aniž by obraz při rozumném nastavení působil nepřirozeně. Velmi dobře vypadají především moderní filmy, dokumenty a animovaný obsah. Při sledování kvalitního 4K videa dokáže televizor vytvořit obraz, který bych vzhledem k jeho ceně ještě před několika lety rozhodně neočekával.
Mini LED není jen marketingový nápis na krabici
Velkou otázkou před začátkem testování bylo, zda má použití Mini LED technologie v této cenové kategorii skutečný význam, nebo jde především o dobře vypadající údaj v technických specifikacích. Po dvou týdnech mohu říct, že význam rozhodně má.
Nejvíce je to vidět večer. U klasických levných LED televizorů bývají tmavé scény jednou z největších slabin. Černá barva je ve skutečnosti spíše tmavě šedá a při sledování filmu v zatemněné místnosti je nedokonalost podsvícení velmi dobře viditelná.
METZ je na tom lépe. Mini LED podsvícení umožňuje přesnější řízení jednotlivých částí obrazu a výsledkem je lepší kontrast. Černá samozřejmě nedosahuje dokonalosti OLED panelu, kde lze jednotlivé pixely úplně vypnout, ale vzhledem k ceně televizoru je výsledek velmi slušný. Největší rozdíl poznáte ve scénách, kde se současně nachází velmi tmavé a velmi světlé objekty. Typickým příkladem jsou noční záběry měst, vesmíru nebo titulky zobrazené na černém pozadí.
Zde se samozřejmě ukazují také limity levnějšího Mini LED televizoru. Kolem velmi jasných objektů na tmavém pozadí lze za určitých okolností pozorovat mírnou záři. Jde o typickou vlastnost LCD televizorů s lokálním stmíváním a METZ není výjimkou. Během běžného sledování filmu mě to však výrazně nerušilo.
Apple TV byla k televizoru připojena prakticky neustále
Jedním z hlavních zařízení, které jsme během testování používali, byla Apple TV. Pro čtenáře Letem světem Applem jde pravděpodobně o jednu z nejzajímavějších částí celé recenze. Připojení samozřejmě proběhlo přes HDMI a následné používání bylo bezproblémové. Právě s kvalitním zdrojem obrazu dokáže METZ ukázat, co skutečně umí. Filmy a seriály ve 4K vypadají velmi dobře a při sledování kvalitního HDR obsahu je rozdíl oproti základním televizorům jasně patrný.
Osobně se mi kombinace METZ a Apple TV líbila také proto, že odstraňuje jednu z potenciálních slabin levnějších televizorů, kterou bývá výkon integrovaného systému. Apple TV reaguje okamžitě, aplikace se spouštějí rychle a celé prostředí působí velmi plynule. Pokud již Apple TV vlastníte, METZ 60MNH7000Z podle mého názoru dává ještě větší smysl. Nemusíte totiž příliš řešit výkon nebo budoucí podporu integrovaného systému televizoru a můžete se soustředit především na kvalitu samotného panelu.
Filmy a seriály: tady se METZ cítí nejlépe
Během testování jsme vyzkoušeli několik typů obsahu. Od běžných televizních pořadů přes YouTube až po moderní filmy ve 4K HDR. A právě kvalitní filmový obsah je podle mého názoru oblastí, kde televizor ukazuje svou nejlepší stránku.
Kombinace velké úhlopříčky, 4K rozlišení, Quantum Dot technologie a Mini LED podsvícení funguje překvapivě dobře. Filmy mají dostatečně výrazné barvy, dobrý kontrast a při večerním sledování dokáže obraz působit velmi efektně.
Je však potřeba věnovat několik minut nastavení obrazu. Výchozí režimy televizorů jsou často navržené tak, aby zaujaly zákazníka v jasně osvětlené prodejně, nikoliv aby poskytovaly nejpřirozenější obraz doma. Po úpravě nastavení lze z televizoru dostat výrazně příjemnější obraz.
PlayStation: jak se na METZ hrají hry?
Další část testování patřila herní konzoli PlayStation. A právě zde je potřeba být při hodnocení realistický. METZ 60MNH7000Z není televizor určený pro nejnáročnější hráče, kteří hledají špičkový 120Hz nebo 144Hz panel a chtějí využít všechny možnosti nejmodernějších konzolí.
Panel pracuje se standardní obnovovací frekvencí 50/60 Hz. To znamená, že pokud vybíráte televizor primárně pro hraní kompetitivních her ve vysoké snímkové frekvenci, existují vhodnější modely. Pro běžné hraní je však situace úplně jiná.
Vyzkoušeli jsme akční hry, závodní tituly i několik graficky působivých příběhových her. Díky velké obrazovce a dobrému kontrastu působí hry velmi efektně. Zvláště tituly s podporou HDR dokážou využít schopnosti panelu a při hraní večer je výsledný zážitek překvapivě dobrý.
Pokud patříte mezi hráče, kteří si několikrát týdně večer zapnou PlayStation a chtějí si především užít velký a kvalitní obraz, pravděpodobně budete spokojeni. Jestli však kupujete televizor především jako zobrazovací zařízení pro konzoli a požadujete maximální obnovovací frekvenci, METZ 60MNH7000Z bych nevybíral.
Klasické televizní vysílání ukazuje limity velké úhlopříčky
Zajímavé bylo sledování klasického televizního vysílání. Zde totiž platí jednoduché pravidlo. Čím větší a kvalitnější televizor máte, tím snadněji poznáte nedostatky nekvalitního zdroje. U kvalitních HD kanálů je obraz bez problémů. Horší je situace u stanic vysílajících v nižší kvalitě.
Na 60″ obrazovce jsou nedostatky komprese jednoduše vidět. Není to však chyba televizoru. Stejný problém budete řešit prakticky u každého moderního 4K televizoru s velkou úhlopříčkou. Pokud sledujete především Netflix, Apple TV+, Disney+ nebo kvalitní 4K obsah, budete z obrazu výrazně nadšenější než člověk, který většinu dne sleduje televizní vysílání v nízkém rozlišení.
Jak je na tom zvuk?
Zvuk je oblastí, kde se fyzika oklamat nedá. Moderní televizory jsou stále tenčí a jednoduše v nich není dostatek prostoru pro velké reproduktory. METZ 60MNH7000Z v tomto směru není výjimkou.
Pro běžné sledování televizního vysílání, zpráv, YouTube nebo seriálů je integrovaný zvuk dostačující. Dialogy jsou srozumitelné a při běžné hlasitosti jsem neměl pocit, že bych televizoru nerozuměl. Pokud však chcete skutečný filmový zážitek, doporučuji soundbar nebo externí reproduktory. Rozdíl je výrazný především u akčních filmů a her. Velký 60″ obraz si jednoduše zaslouží odpovídající zvuk.
Dva týdny s Google TV
Google TV nabízí prakticky všechno, co od moderního televizoru očekáváte. Můžete instalovat aplikace, používat streamovací služby, přehrávat obsah z internetu a využívat další funkce chytré domácnosti.
Během testování systém fungoval bez zásadních problémů. Osobně však stále preferuji Apple TV. Rozdíl není ani tak ve funkcích jako spíše v celkovém pocitu z používání. Apple TV je rychlejší, jednodušší a její prostředí mi připadá přehlednější. To je však samozřejmě velmi subjektivní. Důležité je, že pokud žádné externí zařízení nevlastníte, Google TV vám umožní používat televizor prakticky okamžitě po vybalení.
Co mi na METZ 60MNH7000Z vadilo?
Po dvou týdnech používání se samozřejmě objevilo několik věcí, které by mohly být lepší. První je obnovovací frekvence panelu. Standardních 60 Hz bude pro většinu lidí dostačujících, ale v roce 2026 už se stále častěji objevují cenově dostupné televizory s vyšší obnovovací frekvencí.
Pokud jste náročný hráč, je to důležitý parametr. Druhou oblastí je zvuk. Není vyloženě špatný, ale kvalitou neodpovídá tomu, jak působivý dokáže být obraz. Třetí výhrada souvisí s očekáváním od Mini LED technologie. METZ nabízí velmi dobrý kontrast vzhledem ke své ceně, ale nesmíte očekávat výkon nejdražších Mini LED televizorů nebo dokonalou černou OLED panelů. Pokud k televizoru přistoupíte s realistickým očekáváním, budete pravděpodobně spokojeni. Pokud očekáváte obraz televizoru za několik tisíc eur za zlomek ceny, budete zklamáni.
Co mě naopak příjemně překvapilo?
Jednoznačně poměr ceny, velikosti a kvality obrazu. Ještě před několika lety by kombinace 60″ úhlopříčky, 4K rozlišení, Quantum Dot technologie, Mini LED podsvícení a podpory moderních HDR formátů stála výrazně více.
METZ ukazuje, jak rychle se televizní technologie dostávají do dostupnějších cenových kategorií. Velmi příjemně mě překvapilo také večerní sledování filmů. Právě zde je rozdíl oproti běžným levným LED televizorům nejvýraznější. A třetí příjemné překvapení představovala samotná 60″ úhlopříčka. Před testováním jsem ji považoval spíše za zvláštnost mezi běžnými 55″ a 65″ televizory. Po dvou týdnech používání mi však začala dávat velký smysl.
Komu bych METZ 60MNH7000Z doporučil?
Především lidem, kteří chtějí velký televizor s kvalitním obrazem, ale nechtějí utrácet částky požadované za prémiové modely známějších výrobců. Velmi dobře může posloužit jako hlavní rodinný televizor. Bez problémů na něm můžete sledovat filmy, seriály, sport, YouTube a hrát hry.
Dobrou volbou je také pro majitele Apple TV. V takovém případě získáte kvalitní externí systém a můžete využít především to nejzajímavější, co METZ nabízí – velký QD-Mini LED panel.
Komu bych jej naopak nedoporučil?
Pokud jste extrémně náročný hráč a hledáte televizor primárně pro hraní ve 120 nebo 144 Hz, podíval bych se po jiném modelu. Stejně tak bych doporučil zvážit dražší televizor lidem, kteří požadují absolutně nejlepší podání černé, dokonalé lokální stmívání nebo prémiovou konstrukci. METZ 60MNH7000Z není konkurencí nejdražších televizorů na trhu. Ani se jí však nesnaží být.
Verdikt po dvou týdnech používání
METZ 60MNH7000Z je přesně ten typ produktu, který se velmi obtížně hodnotí pouze podle loga na přední straně. Pokud televizory příliš nesledujete, značka METZ pro vás možná nebude znamenat tolik jako Samsung, LG nebo Sony.
Po dvou týdnech používání však mohu říct, že by byla chyba tento model automaticky přehlížet. Za relativně dostupnou cenu získáte velkou 60″ obrazovku, 4K rozlišení, velmi slušné barvy, Mini LED podsvícení, podporu moderních HDR formátů a Google TV. Televizor samozřejmě není bez kompromisů.
Obnovovací frekvence 60 Hz omezuje jeho atraktivitu pro nejnáročnější hráče, zvuk si zaslouží doplnění soundbarem a kvalitou obrazu se nemůže rovnat nejdražším OLED a Mini LED televizorům.
Jenže to všechno jsou kompromisy, které vzhledem k cenové kategorii dávají smysl. Nejdůležitější otázka proto zní: koupil bych si METZ 60MNH7000Z jako hlavní televizor domů? Pokud bych hledal co největší a obrazově nejzajímavější televizor za rozumné peníze, rozhodně bych jej zařadil do užšího výběru. A to je možná největší pochvala, kterou mu po dvou týdnech používání můžu dát.