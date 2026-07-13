DATART rozdává až 2 500 Kč navíc při výkupu Apple zařízení. Takhle můžete výrazně zlevnit nový iPhone či Mac

Komerční sdělení: Pokud už nějakou dobu přemýšlíte nad přechodem na nový iPhone, Mac nebo iPad, ale odrazuje vás jejich cena, možná právě teď nastala ideální chvíle. DATART totiž spustil akci, díky které můžete své stávající Apple zařízení jednoduše prodat a získané peníze využít na nákup nového modelu. Kromě samotné výkupní ceny navíc u vybraných produktů získáte i výkupní bonus až 2 500 Kč, díky kterému se výsledná investice do nového zařízení ještě více sníží.
Staré zařízení proměníte během pár minut v peníze na nové
Velkou výhodou celé služby je její jednoduchost. Stačí zjistit orientační výkupní cenu svého zařízení, vyplnit krátký formulář a následně telefon, tablet, notebook nebo chytré hodinky předat kurýrovi či na výdejním místě. Po kontrole zařízení DATART zašle peníze na účet, a to zpravidla do čtyř pracovních dnů. Celý proces je možné vyřídit z pohodlí domova, případně přímo na některé z více než stovky prodejen po celé republice.
Bonus až 2 500 Kč navíc při nákupu nového Apple zařízení
Nejzajímavější částí akce jsou bezesporu výkupní bonusy. Pokud se rozhodnete pořídit nový Apple produkt a zároveň prodáte své starší zařízení, můžete získat další slevu nad rámec samotné výkupní ceny. U vybraných modelů iPhone dosahuje bonus až 1 500 Kč, u nových Maců pak dokonce až 2 500 Kč. Bonus je připraven také pro zájemce o nový iPad. V praxi tak můžete při přechodu na novější generaci ušetřit opravdu zajímavou částku.
Akce běží od 1. května do 31. srpna 2026 nebo do odvolání. Podmínkou je výkup starého zařízení v požadovaném termínu a registrace nového produktu podle pravidel akce. Výkupní bonus se následně zasílá na bankovní účet, takže výsledná cena nového zařízení může být výrazně nižší, než byste čekali.
Pokud tedy plánujete výměnu staršího iPhonu, MacBooku nebo iPadu za novější model, rozhodně se vyplatí tuto nabídku nepřehlédnout. Místo toho, aby staré zařízení leželo nevyužité v šuplíku, může výrazně snížit cenu vašeho nového Apple produktu.
Více informací o výkupním bonusu na Apple na DATARTu naleznete zde