Tohle je jen pro silné povahy. Tyto nové herní pecky pro Mac vás paralyzují svým brutálním příběhem a jsou přitom zdarma

Seznam
Our Wonderland
Our Wonderland je hororová vizuální novela, která kombinuje psychologické drama s temnou fantasy. Sleduje skupinu přátel, kteří jsou po letech nuceni vrátit se do podivného světa plnícího přání, jenž je provázel už v dětství. Místo nostalgického návratu je ale čeká noční můra plná traumat, vzájemných konfliktů a děsivých smrtí, které se opakují znovu a znovu. Hra staví především na silném příběhu, propracovaných postavách a tíživé atmosféře, která postupně odhaluje jejich minulost i temná tajemství samotné říše Wonderland. Pokud máte rádi příběhové hry s psychologickým přesahem, morálně složitými rozhodnutími a výraznými hororovými prvky, Our Wonderland rozhodně stojí za pozornost.
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Prison of Lies
Tato krátká vizuální novela nabízí silný psychologický příběh postavený na morálních dilematech a napětí. Čtyři vězni odsouzení k trestu smrti jsou nečekaně zproštěni všech obvinění, jenže věznice musí za každou cenu splnit stanovenou kvótu poprav. Dostanou proto jedinou hodinu na to, aby se mezi sebou dohodli, kdo z nich zemře místo ostatních. Hra sází především na intenzivní dialogy, postupně odhalovaná tajemství jednotlivých postav a tíživou atmosféru, která nutí přemýšlet o vině, spravedlnosti i hodnotě lidského života. Přestože jde o krátký titul, dokáže díky své originální premise zanechat velmi silný dojem.
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Olga Doesn’t Die
Tato historická yuri vizuální novela zavádí hráče do období politických intrik, mocenských bojů a dvorských tajemství. V centru příběhu stojí nesmrtelná žena, která se během staletí stává svědkem vzestupu i pádu říší, zatímco hledá lásku ve světě plném utrpení a zrady. Významnou roli zde hraje tajemná čarodějnice, která působí jako poradkyně císařské rodiny a v očích mnohých představuje zosobnění samotného ďábla. Hra sází na propracované dialogy, silnou atmosféru a emotivní vyprávění, v němž se romantická linka prolíná s historickými událostmi i nadpřirozenými prvky. Pokud vás lákají příběhy s důrazem na postavy, politické drama a pomalu se rozvíjející vztahy, tento titul rozhodně stojí za pozornost.
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Archmage Idle
Tento idle RPG titul vás postaví do role arcimága, který vede mocný cech čarodějů. Namísto přímého boje se soustředíte na podporu armád v první linii i zajištění zásobování, přičemž každá nově odemčená schopnost posiluje všechny ostatní. Hra je postavená na promyšleném systému postupného vylepšování, kde se jednotlivé bonusy násobí a vytvářejí stále silnější kombinace. Velkou výhodou je, že váš cech pokračuje v rozvoji i ve chvíli, kdy zrovna nehrajete, takže se po návratu můžete těšit na nové zdroje, zkušenosti i další možnosti rozšiřování magie. Pokud máte rádi idle hry s důrazem na plánování, optimalizaci a dlouhodobý postup, tento titul vás dokáže zabavit na mnoho hodin.
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