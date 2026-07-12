TSB DNY jsou tady! Na tisících produktů nyní ušetříte až 55 %

Komerční sdělení: Léto je ideální dobou nejen na dovolené, ale také na pořízení nové elektroniky nebo vybavení do domácnosti. Pokud navíc chcete při nákupu výrazně ušetřit, právě teď je správná chvíle. V T.S.BOHEMIA totiž odstartovala akce TSB DNY, během které můžete využít slevové kódy na tisíce produktů napříč desítkami kategorií. Výše slev přitom dosahuje až 55 %, a u vybraného zboží navíc získáte dopravu zdarma.
Slevové kódy na stovky známých značek
Do akce se zapojila celá řada populárních výrobců elektroniky, domácích spotřebičů i příslušenství. Výhodněji nyní pořídíte například produkty značek Samsung, LG, Philips, TCL, JBL, Logitech, TP-Link, Bosch, Tefal, Krups, Rowenta, Sencor, Roborock, iRobot, LEGO, Haier nebo Hisense. U většiny produktů stačí pouze aktivovat slevový kód uvedený přímo u zboží a sleva se automaticky odečte z ceny.
Na své si přijdou zájemci o nové televize, notebooky, monitory, chytré telefony, herní příslušenství, síťové prvky, robotické vysavače, kuchyňské spotřebiče i vybavení pro chytrou domácnost. Výrazně zlevnilo také příslušenství pro mobily, audio technika, drogerie, cyklistické vybavení nebo nářadí. Díky širokému výběru si tak během jediné akce můžete vybavit prakticky celou domácnost.
Akce běží jen do konce července
TSB DNY probíhají po celý červenec, případně do vyprodání zásob. Pokud tedy plánujete větší nákup nebo jen čekáte na lepší cenu vysněného produktu, právě teď je ideální příležitost. Nejzajímavější nabídky ale bývají tradičně rychle pryč, proto se s výběrem příliš nevyplatí otálet. Kromě atraktivních slev potěší i doprava zdarma na vybrané produkty nebo široká síť kamenných prodejen po celé České republice.