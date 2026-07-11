Mega slevy na Alze jsou zpět! Výrazně zlevnila elektronika i vybavení do domácnosti

Komerční sdělení: Pokud plánujete v nejbližších dnech pořídit novou elektroniku, vybavení do domácnosti nebo třeba sportovní potřeby, vyplatí se s nákupem ještě chvíli neotálet. Na Alze totiž odstartovala další vlna populárních Mega slev, ve kterých výrazně zlevnily stovky produktů napříč téměř všemi kategoriemi. Výjimkou nejsou ani oblíbené produkty vlastních značek Alzy, které dlouhodobě patří mezi nejprodávanější díky výbornému poměru ceny a výkonu.
Slevy na elektroniku, domácnost i zahradu
Akce se týká širokého spektra produktů od mobilních telefonů, notebooků, televizorů či chytrých hodinek přes domácí spotřebiče, nářadí nebo vybavení pro dům a zahradu až po sportovní potřeby, kancelářské vybavení či produkty pro domácí mazlíčky. Výrazně zlevnily také výrobky vlastních značek AlzaPower, Siguro, AlzaGuard, AlzaErgo, Rapture, WowME, Campgo nebo AlzaTools, které si mezi zákazníky získaly oblibu díky kvalitnímu zpracování a příznivým cenám.
Velmi zajímavě nyní vycházejí například robotické i tyčové vysavače Siguro, malé lednice s prodlouženou zárukou, výkonné powerbanky AlzaPower s podporou rychlého nabíjení, bezdrátová sluchátka s ANC, herní klávesnice Rapture, kancelářské židle AlzaErgo nebo chytré hodinky WowME. Řada produktů navíc nabízí prodlouženou záruku nebo další bonusy, které jejich výhodnost ještě zvyšují.
Slevy platí jen omezenou dobu
Mega slevy probíhají pouze do 20. července 2026, a protože se vztahují na více než tisíc produktů, je z čeho vybírat. Pokud jste tedy nákup nové elektroniky nebo vybavení do domácnosti odkládali na vhodnější chvíli, právě teď může být ideální čas. Některé nejzajímavější nabídky navíc bývají rychle vyprodané, takže se s výběrem příliš dlouho nevyplatí čekat.