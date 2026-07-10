Kupujete dražší elektroniku? V DATARTu ji nyní můžete zaplatit na třetiny bez navýšení

Komerční sdělení: Nová televize, výkonnější notebook, prémiový telefon nebo třeba moderní domácí spotřebič. Větší investice často znamenají jednorázový zásah do rodinného rozpočtu, a právě proto přichází DATART se službou Nákup na Třetinu. Díky ní si můžete pořizovací cenu rozdělit do tří plateb bez navýšení a bez skrytých poplatků. Místo jednorázové vysoké částky zaplatíte při nákupu pouze první třetinu, zbylé dvě pak doplatíte až za 30 a 60 dní.
Zaplatíte jen třetinu a zbytek až později
Princip fungování je velmi jednoduchý. Služba je určena pro nákupy v hodnotě od 3 000 do 60 000 Kč a využít ji lze jak při objednávce přes e-shop, tak přímo na kamenných prodejnách DATART. Po schválení služby uhradíte pouze první třetinu ceny, zatímco zbývající dvě platby vás čekají za měsíc a za dva měsíce. Neplatíte přitom žádné úroky ani další poplatky a celý proces vyřízení zabere jen několik minut.
Velkou výhodou je také možnost předčasného splacení bez jakýchkoliv sankcí. Pokud navíc využíváte službu Skip Pay opakovaně, je celý proces ještě rychlejší. O blížící se splatnosti zbývajících plateb se navíc nemusíte starat – Skip Pay vás na ně včas upozorní.
Ideální řešení pro větší nákupy
Nákup na Třetinu přijde vhod zejména ve chvíli, kdy nechcete jednorázově zatížit svůj rozpočet, ale zároveň nechcete čekat s pořízením nové elektroniky nebo spotřebiče. Ať už vybíráte nový telefon, televizi, notebook, pračku nebo jinou techniku, můžete si náklady pohodlně rozložit bez navýšení ceny. Stačí při dokončování objednávky zvolit jako způsob platby možnost Nákup na Třetinu a následovat jednoduché pokyny. Celé ověření probíhá online prostřednictvím bankovní identity nebo služby Veriff. Pokud tedy plánujete větší nákup a nechcete jednorázově sáhnout hluboko do kapsy, může být právě Nákup na Třetinu jedním z nejjednodušších způsobů, jak si novou elektroniku pořídit pohodlněji a bez zbytečného finančního tlaku.