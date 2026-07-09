Podnikatelé ušetří další čas. FakturaOnline.cz přináší daňová přiznání i další novinky

Tisková zpráva: FakturaOnline.cz představuje novinky z první poloviny roku 2026. Většina z nich vznikla na základě podnětů samotných uživatelů – aplikace dlouhodobě sleduje, co podnikatelům při fakturaci chybí, a podle toho se průběžně rozšiřuje. Přinášíme přehled největších novinek, které za posledních šest měsíců přibyly.
Daňová přiznání vyřídíte přímo v aplikaci
Největší novinkou letošního roku je možnost podat daňová přiznání přímo z prostředí FakturaOnline.cz. Podnikatelé už nemusí přepisovat údaje do formulářů ani využívat další aplikace.
Plátci DPH si mohou z vystavených i přijatých dokladů automaticky připravit přiznání k DPH i kontrolní hlášení; všechny potřebné údaje se načtou z faktur a výdajů uložených v aplikaci, takže odpadá zdlouhavé ruční přepisování. Stejně jednoduše lze nově vyplnit a podat také přiznání k dani z příjmů fyzických osob – opět přímo z aplikace.
Doklady na jedno kliknutí
Mezi nejčastější přání uživatelů patřilo zjednodušení práce s doklady. Nově proto stačí jediné kliknutí k vytvoření ostré faktury ze zálohové faktury – veškeré údaje se automaticky převedou a není potřeba nic znovu vyplňovat.
Stejně snadno vystavíte také opravný daňový doklad: když je potřeba fakturu upravit, vytvoří se během okamžiku přímo z původního dokladu.
Více bankovních účtů bez přepisování
Řada podnikatelů používá více bankovních účtů, například korunový a eurový. Nově si je mohou uložit přímo do aplikace a při vystavování faktury mezi nimi jednoduše přepínat. Odpadá tak neustálé přepisování čísel účtů i riziko chyb.
Bezpečnější přihlášení díky 2FA
Bezpečnost účtů posiluje nově dostupné dvoufaktorové ověření (2FA). Kromě hesla uživatel při přihlášení zadává také jednorázový ověřovací kód, takže i v případě úniku hesla zůstává účet lépe chráněný.
Co se připravuje
FakturaOnline.cz se připravuje na případné znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) a navazuje na zkušenosti z předchozí vlny i z dalších trhů, na kterých působí a kde obdobné systémy běžně fungují.
Brzy přibude také možnost vytvářet cenové nabídky, které patří mezi nejčastěji požadované typy dokladů. Připravujeme rovněž multiagendu – správu více firem pod jedním účtem s pohodlným přepínáním mezi nimi. Tu ocení zejména účetní kanceláře i podnikatelé, kteří podnikají prostřednictvím více společností nebo živností.
FakturaOnline.cz i nadále staví na jednoduché, rychlé a cenově dostupné fakturaci pro živnostníky i firmy. Vyzkoušet ji můžete na FakturaOnline.cz.