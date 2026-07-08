X přidává na iPhone vlastní editor videí. Chce konkurovat TikToku

Sociální síť X se stále více zaměřuje na video a nyní udělala další krok směrem ke konkurenci v podobě TikToku a dalších podobných platforem. Aplikace X pro iOS dostala integrovaný editor videí, který uživatelům umožňuje vytvářet a upravovat vlastní obsah přímo na iPhonu. Společnost chce tímto způsobem motivovat tvůrce, aby na síť nahrávali více originálních videí namísto pouhého sdílení obsahu z jiných platforem.
Videa lze nově upravovat přímo v aplikaci
Nový editor a nástroj pro nahrávání videí nabízí několik funkcí známých z konkurenčních sociálních sítí. Uživatelé mohou například přidávat do videí titulky v několika jazycích a upravovat jejich výsledný vzhled. Součástí výbavy je také funkce zeleného plátna, která umožňuje nahradit pozadí jiným obrazem nebo videem.
Podle šéfa produktového oddělení X Nikity Biera je jednou z hlavních priorit společnosti poskytnout tvůrcům lepší nástroje pro vytváření originálního obsahu a následně je za jejich práci odměňovat. Současná verze editoru přitom představuje pouze začátek a další novinky mají dorazit už během následujících týdnů.
X chce více originálních videí
Spuštění vlastního editoru navazuje na další změny, kterými se X snaží posílit svou pozici na trhu s krátkým videoobsahem. Platforma minulý měsíc přidala možnost vytvářet videoreakce a současně vyčlenila jeden milion dolarů na odměny pro tvůrce živých přenosů.
Today we’re launching a brand new Video Editor and Recorder in the iOS app.
This includes some long-awaited features:
• Overlay captions in multiple languages and customize their look
• Green Screen—Add custom backgrounds using posts or photos from your camera roll
One of… pic.twitter.com/d9gNKqpTTw
— Nikita Bier (@nikitabier) July 6, 2026
X zároveň dlouhodobě dává najevo, že chce upřednostňovat původní obsah vytvořený přímo pro platformu. Nikita Bier už v dubnu uvedl, že sociální síť snižuje viditelnost příspěvků převzatých z jiných služeb a obyčejných repostů. Tvůrcům doporučil nahrávat vlastní videa a doplňovat je například vlastním komentářem.
Směr, kterým se X vydává, stále více připomíná strategii platforem zaměřených primárně na video. TikTok, Instagram nebo YouTube nabízejí tvůrcům rozsáhlé nástroje umožňující natáčet, stříhat a upravovat obsah bez nutnosti používat externí aplikace. Pokud chce X získat větší podíl na trhu krátkých videí, musí podobné funkce nabídnout také. Integrovaný editor může snížit překážku pro uživatele, kteří dosud vytvářeli videa v jiných aplikacích a na X je pouze dodatečně sdíleli.
Za snahou získat více původních videí ale nemusí stát pouze konkurence s TikTokem. Veřejný obsah publikovaný na X může být využíván také v souvislosti s vývojem a trénováním systémů umělé inteligence, mezi které patří Grok. Větší množství originálního obsahu vytvořeného přímo uživateli X tak může mít pro platformu další hodnotu. Namísto kopií videí dostupných na jiných sociálních sítích získá společnost nový obsah, který vznikl přímo v jejím vlastním ekosystému.
Android by mohl následovat
Nový editor videí je v současnosti dostupný v aplikaci X pro iOS. Společnost zároveň pracuje na přepracování své aplikace pro Android, takže je pravděpodobné, že podobné funkce se v budoucnosti objeví také na zařízeních s operačním systémem Googlu.
X zatím neoznámilo konkrétní termín uvedení editoru pro Android. Uživatelé iPhonů jej ale mohou začít používat již nyní a společnost slibuje, že během následujících týdnů přidá další možnosti úprav videí.