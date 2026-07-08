Google chce předběhnout Apple. Pixel 11 ukáže ještě před iPhonem 18

Apple bude mít letos na podzim mimořádně silnou konkurenci. Google oficiálně oznámil termín své největší hardwarové události roku, na které představí novou generaci smartphonů Pixel 11, skládací Pixel 11 Pro Fold a pravděpodobně také nové chytré hodinky Pixel Watch 5. Google svou akci uspořádá několik týdnů před představením iPhonu 18 Pro a prvního skládacího iPhonu Ultra, díky čemuž získá důležitý náskok před Applem.
Společnost Google začala rozesílat oficiální pozvánky na svou největší hardwarovou událost letošního roku. Made by Google 2026 se uskuteční 12. srpna v New Yorku a podle dosavadních informací na ní bude představena kompletní nová generace zařízení Pixel. Pro fanoušky Applu bude letošní akce zajímavá především tím, že Google ukáže svou odpověď na připravované iPhony přibližně měsíc před jejich očekávaným představením.
Google ukáže Pixel 11 ještě před iPhonem 18
Načasování letošní události rozhodně není náhodné. Technologické společnosti se stále více snaží představovat své nejdůležitější produkty ještě před tradiční zářijovou keynote Applu. Google letos svou akci naplánoval na 12. srpna, takže získá několik týdnů, během kterých se může pozornost technologického světa soustředit na novou generaci telefonů Pixel.
Apple má své nejdůležitější produkty letošního roku představit v září. Očekává se příchod modelů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max společně s prvním skládacím telefonem společnosti, který by měl nést označení iPhone Ultra. Google tak letos nebude konkurovat pouze tradičním iPhonům. Poprvé se může dostat do přímého souboje s Applem také na trhu velkých skládacích smartphonů.
Dorazí hned čtyři nové telefony Pixel 11
Hlavními hvězdami akce Made by Google 2026 má být kompletně přepracovaná nabídka smartphonů. Očekává se představení základního modelu Pixel 11, vybavenějšího Pixelu 11 Pro, většího Pixelu 11 Pro XL a skládacího telefonu Pixel 11 Pro Fold.
Google tak bude pokračovat ve strategii, kterou využíval už v předchozích generacích. Zákazníkům nabídne několik velikostí a cenových kategorií klasických smartphonů společně s výrazně dražším zařízením vybaveným skládacím displejem.
Právě Pixel 11 Pro Fold bude z pohledu Applu pravděpodobně nejzajímavějším produktem celé akce. Google totiž novou generaci svého skládacího telefonu ukáže krátce před očekávaným vstupem Applu do stejné produktové kategorie.
Pixel 11 Pro Fold vyzve první skládací iPhone
Apple se skládacím telefonům dlouhé roky vyhýbal, letos se ale situace podle dostupných informací konečně změní. Společnost má v září představit iPhone Ultra, který bude vůbec prvním iPhonem vybaveným ohebným displejem.
Google bude mít v tomto směru výraznou výhodu zkušeností. Pixel 11 Pro Fold naváže na několik předchozích generací skládacích telefonů společnosti, zatímco Apple bude uvádět na trh svůj vůbec první podobný produkt.
Souboj mezi Pixelem 11 Pro Fold a iPhonem Ultra tak může být jedním z nejzajímavějších témat letošního roku. Obě společnosti mají odlišný přístup k hardwaru, softwaru i umělé inteligenci a právě skládací telefony mohou ukázat, která strategie zákazníky osloví více.
Hlavní zbraní Googlu bude umělá inteligence Gemini
Zatímco Apple bude u nové generace iPhonů sázet na Apple Intelligence a výrazně vylepšenou Siri, Google se bude opírat o svůj systém Gemini. Právě umělá inteligence má být jednou z nejdůležitějších součástí nových telefonů Pixel 11.
Google v posledních letech stále více propojuje hardware, operační systém Android a vlastní AI modely. Nová generace Pixelů tak pravděpodobně nabídne další funkce založené na generativní umělé inteligenci, zpracování fotografií, práci s textem a hlasovém ovládání.
Pro Apple jde o dalšího velmi silného konkurenta. Společnost sice rovněž výrazně investuje do AI funkcí, Google ale může využívat zkušenosti s vývojem Gemini a hlubokou integraci svých modelů přímo do operačního systému Android.
Design se nemusí výrazně změnit
Podle dosavadních úniků nemáme u telefonů Pixel 11 očekávat kompletní designovou revoluci. Google má pokračovat ve vzhledu předchozí generace a soustředit se především na vylepšení hardwaru, fotoaparátů a softwarových funkcí.
Jednou z viditelných novinek by mohl být světelný indikátor označovaný jako Pixel Glow. Podrobnosti o jeho fungování zatím nejsou známé, mohl by ale představovat jeden z nových designových prvků letošní generace.
Oficiální teaser zveřejněný Googlem ukazuje lesklý kovový rám ve zlatém provedení a láká na příchod příští generace zařízení Pixel. Na další konkrétní informace si ale budeme muset počkat až do samotného představení.
Google představí také Pixel Watch 5
Smartphony nebudou jedinými novinkami srpnové akce. Google má představit také novou generaci chytrých hodinek Pixel Watch 5, které budou přímo konkurovat Apple Watch.
Podle dosavadních informací budou nové hodinky opět dostupné ve dvou velikostech. Google se pravděpodobně zaměří především na zdravotní funkce, sledování sportovních aktivit a hlubší propojení s umělou inteligencí Gemini.
Také v tomto segmentu bude načasování velmi důležité. Apple má totiž jen několik týdnů po akci Googlu představit novou generaci Apple Watch společně s iPhony 18 Pro.
Dočkat bychom se mohli také nových sluchátek
Součástí letošního Made by Google by mohla být rovněž nová generace bezdrátových sluchátek Pixel Buds Pro. Informací o připravovaném produktu je ale zatím výrazně méně než v případě telefonů a chytrých hodinek.
Google si podrobnosti o nových sluchátkách pečlivě hlídá a není jisté, zda budou skutečně představena už 12. srpna. Pokud se tak stane, společnost by během jediného večera mohla omladit prakticky celé své nejdůležitější hardwarové portfolio.
Samsung, Google a Apple čeká nabité léto
Google nebude jedinou společností, která se pokusí získat pozornost zákazníků ještě před podzimní keynote Applu. Samsung uspořádá svou akci Galaxy Unpacked už 22. července, zatímco Google představí nové Pixely na Made by Google 2026 o tři týdny později.
Apple tak bude letos pod mimořádně silným tlakem. Ještě před představením iPhonů 18 ukáže Samsung novou generaci skládacích telefonů Galaxy Z Fold8 a Google odpoví telefony Pixel 11 včetně skládacího Pixelu 11 Pro Fold.
Teprve poté přijde na řadu Apple se svou zářijovou keynote a prvním skládacím iPhonem. Zákazníci tak během několika týdnů uvidí nejdůležitější smartphony tří největších technologických ekosystémů.
Google chce získat náskok před Applem
Datum 12. srpna dává Googlu možnost představit své největší novinky ještě před tradiční podzimní vlnou produktů Applu. Nové Pixely získají několik týdnů pozornosti médií i zákazníků, než Apple ukáže iPhone 18 Pro a dlouho očekávaný iPhone Ultra.
Nejdůležitější ale bude samotná kvalita nových produktů. Google bude muset ukázat, že Pixel 11 dokáže konkurovat iPhonu nejen funkcemi umělé inteligence, ale také výkonem, fotoaparáty a celkovým uživatelským zážitkem.
Letošní léto tak bude z pohledu technologických fanoušků mimořádně nabité. Samsung odstartuje hlavní vlnu novinek 22. července, Google bude pokračovat 12. srpna a celé období následně vyvrcholí zářijovým představením nových iPhonů.