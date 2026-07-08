Samsung chystá velký útok na Apple. 22. července ukáže své největší novinky

Apple bude mít letos na podzim o důvod víc pozorně sledovat svého největšího konkurenta. Samsung oficiálně potvrdil termín letní akce Galaxy Unpacked 2026, která se uskuteční 22. července v Londýně. Jihokorejský gigant má během ní představit novou generaci skládacích telefonů Galaxy Z Fold8 a Galaxy Z Flip8, prémiový Galaxy Z Fold8 Ultra, chytré hodinky Galaxy Watch9 a možná také dlouho očekávané chytré brýle. Právě letošní Galaxy Unpacked může být mimořádně zajímavý také pro fanoušky Applu, protože Samsung ukáže svou představu budoucnosti mobilních zařízení jen několik týdnů před příchodem iPhonu 18 Pro a prvního skládacího iPhonu Ultra.
Samsung termín své největší letní tiskové konference potvrdil prostřednictvím krátkého teaseru s heslem „A New Shape Unfolds“. Galaxy Unpacked 2026 se uskuteční 22. července a Samsung na něm představí novou generaci skládacích telefonů a další očekávané novinky. Akce proběhne v Londýně a sledovat ji bude možné také prostřednictvím živého internetového přenosu.
Samsung chce Applu ukázat, kam se posunuly skládací telefony
Největší pozornost bude bezpochyby věnována nové generaci skládacích smartphonů. Samsung patří mezi nejvýznamnější výrobce zařízení s ohebnými displeji a letos má svou nabídku výrazně rozšířit. Vedle modelů Galaxy Z Flip8 a Galaxy Z Fold8 se očekává také příchod špičkového Galaxy Z Fold8 Ultra.
Právě načasování letošní akce je z pohledu fanoušků Applu mimořádně zajímavé. Apple má totiž v září představit svůj první skládací iPhone, který by mohl nést označení iPhone Ultra. Samsung tak ukáže svou nejnovější generaci skládacích telefonů přibližně dva měsíce předtím, než do stejného segmentu poprvé vstoupí jeho největší americký konkurent.
Pro Apple může jít o poměrně složitou situaci. Samsung má s výrobou skládacích telefonů několikaleté zkušenosti a během jednotlivých generací postupně vylepšoval konstrukci, panty, displeje i odolnost zařízení. Apple naopak vstoupí na trh se svým prvním modelem a bude muset zákazníky přesvědčit, že dlouhé čekání na skládací iPhone mělo smysl.
Galaxy Z Fold8 má dostat praktičtější konstrukci
Jednou z největších novinek letošního Galaxy Unpacked má být Samsung Galaxy Z Fold8. Podle dosavadních úniků Samsung výrazně upraví proporce zařízení. Telefon by měl být nižší a širší, díky čemuž nabídne praktičtější poměr stran vnějšího i vnitřního displeje.
Současně se očekává lehčí konstrukce a baterie s kapacitou 4 800 mAh. Samsung se tak zřejmě snaží odstranit některé z nejčastějších výhrad, které uživatelé vůči předchozím generacím řady Galaxy Z Fold měli.
Širší konstrukce by mohla být pohodlnější především při používání zavřeného telefonu. Starší generace Foldů využívaly poměrně úzký vnější displej, který nebyl pro všechny uživatele ideální při psaní nebo běžném ovládání aplikací.
Galaxy Z Fold8 Ultra má být absolutním vrcholem nabídky
Ještě zajímavější novinkou může být Galaxy Z Fold8 Ultra. Samsung má poprvé výrazněji rozdělit svou nabídku velkých skládacích telefonů a vedle standardního modelu představit dražší a technologicky vybavenější variantu.
Galaxy Z Fold8 Ultra si má zachovat tradičnější protáhlý formát, nabídne ale trojitý zadní fotoaparát a větší baterii s kapacitou 5 000 mAh. Překvapivé je, že rozměry a hmotnost zařízení mají být srovnatelné s loňským standardním modelem.
Samsung by tak mohl zákazníkům nabídnout dvě rozdílné cesty. Standardní Galaxy Z Fold8 se zaměří na praktičtější rozměry a pohodlnější každodenní používání, zatímco Galaxy Z Fold8 Ultra má představovat technologický vrchol nabídky bez výraznějších kompromisů.
Nový Galaxy Z Flip8 bude tenčí a lehčí
Na své si přijdou také fanoušci menších skládacích telefonů. Samsung Galaxy Z Flip8 má nabídnout tenčí a lehčí konstrukci, zatímco velikost displejů, fotoaparáty a kapacita baterie pravděpodobně zůstanou podobné předchozí generaci.
Uvnitř zařízení se očekává procesor Exynos 2600 a spekuluje se také o rychlejším nabíjení. Právě véčkové telefony představují cenově dostupnější vstup do světa skládacích zařízení a Samsung se bude pravděpodobně snažit nový model ještě více přiblížit běžným uživatelům.
Samsung už dokonce spustil rezervace
O tom, jak důležitá letošní generace zařízení pro Samsung je, svědčí také překvapivě brzké spuštění rezervačního programu. Samsung již spustil rezervace na Galaxy Z Fold8 a nové Galaxy Watch. což zákazníkům umožňuje projevit zájem o připravované produkty s výrazným předstihem.
Společnost se tím zřejmě snaží vytvořit kolem letošního Galaxy Unpacked co největší pozornost a současně získat představu o zájmu zákazníků o novou generaci skládacích telefonů a chytrých hodinek.
Dorazí také Galaxy Watch9 a Galaxy Watch Ultra2
Galaxy Unpacked 2026 nebude pouze o smartphonech. Samsung má představit také novou generaci chytrých hodinek Galaxy Watch9, které budou přímo konkurovat Apple Watch. Designově se nemají dramaticky odlišovat od předchozí generace, hlavní změny se ale očekávají v oblasti sledování zdraví, spánku a sportovních aktivit.
Ještě vybavenější mají být Galaxy Watch Ultra2. Odolné chytré hodinky by mohly dostat procesor Snapdragon Wear Elite, jasnější displej a baterii s kapacitou 800 mAh. Právě dlouhá výdrž může být jednou z hlavních zbraní Samsungu proti Apple Watch Ultra.
Souboj Applu a Samsungu se tak nebude odehrávat pouze na trhu smartphonů. Obě společnosti stále více investují do nositelné elektroniky, zdravotních funkcí a propojení jednotlivých zařízení v rámci vlastních ekosystémů.
Největším překvapením mohou být chytré brýle
Skutečným černým koněm celé akce mohou být Galaxy Glasses. Samsung podle dosavadních informací připravuje vlastní chytré brýle vyvíjené ve spolupráci se společnostmi Gentle Monster a Warby Parker.
Zařízení má využívat operační systém Android XR od Googlu a důležitou součástí výbavy bude umělá inteligence Gemini. Samsung by se tak mohl pokusit vstoupit do nového segmentu zařízení ještě předtím, než vlastní chytré brýle představí Apple.
Právě souboj o chytré brýle může být v následujících letech jedním z nejzajímavějších technologických témat. Apple podle dlouhodobých informací rovněž pracuje na vlastním zařízení, které by mohlo kombinovat fotoaparáty, umělou inteligenci a funkce Visual Intelligence.
Samsung a Apple čeká mimořádně zajímavý souboj
Letošní druhá polovina roku může přinést jeden z nejzajímavějších soubojů mezi Applem a Samsungem za poslední roky. Samsung 22. července ukáže novou generaci skládacích telefonů, chytrých hodinek a možná také zcela nový typ nositelného zařízení.
Apple odpoví přibližně o dva měsíce později. V září se očekává představení iPhonu 18 Pro, iPhonu 18 Pro Max a především prvního skládacího iPhonu Ultra. Právě přímé srovnání Galaxy Z Fold8 Ultra a iPhonu Ultra může výrazně ovlivnit budoucnost celého trhu se skládacími telefony.
Samsung má výhodu mnohaletých zkušeností, zatímco Apple může těžit z obrovské uživatelské základny a provázaného ekosystému. Už 22. července se každopádně dozvíme, s jakými novinkami chce Samsung vstoupit do jednoho z nejdůležitějších technologických soubojů letošního roku.