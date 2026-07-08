DeepSeek chystá vlastní AI čipy. Chce se zbavit závislosti na Nvidii a Huawei

Čínská společnost DeepSeek může způsobit další otřes na trhu s umělou inteligencí. Firma, která dokázala konkurovat největším technologickým společnostem výrazně levnějšími AI modely, se podle informací agentury Reuters pustila do vývoje vlastních čipů. DeepSeek už má nabírat nové inženýry a jednat s výrobními partnery. Cílem má být omezení závislosti na technologiích společností Nvidia a Huawei.
DeepSeek chce vyvinout vlastní čip
DeepSeek se podle zdrojů agentury Reuters zabývá vývojem vlastního čipu určeného pro provoz systémů umělé inteligence. Konkrétně má jít o hardware optimalizovaný pro takzvanou inferenci, tedy proces, během kterého již vytrénovaný AI model zpracovává požadavky uživatelů a vytváří odpovědi.
Jde o odlišnou část fungování umělé inteligence než samotné trénování modelů, které vyžaduje obrovské množství výpočetního výkonu. S rostoucím počtem uživatelů AI služeb se ale také inference stává stále nákladnější a technologické společnosti hledají způsoby, jak její provoz zrychlit a zlevnit.
Firma už má hledat inženýry a výrobní partnery
Projekt podle dostupných informací není pouze vzdálenou myšlenkou. DeepSeek už má nabírat nové inženýry, kteří by se na vývoji vlastního hardwaru podíleli. Současně má společnost jednat s potenciálními výrobními partnery schopnými připravované čipy produkovat.
Zatím není jasné, v jaké fázi se celý projekt nachází ani kdy by mohl být první čip představen. Samotná skutečnost, že DeepSeek buduje potřebný vývojový tým a komunikuje s výrobci, ale naznačuje, že firma bere myšlenku vlastního hardwaru vážně.
DeepSeek chce snížit závislost na Nvidii a Huawei
Jedním z hlavních důvodů vývoje vlastních čipů má být snaha omezit závislost na externích dodavatelích. DeepSeek a další čínské společnosti dnes při provozu AI systémů využívají hardware různých výrobců, mezi které patří Nvidia nebo čínská společnost Huawei.
Vlastní čipy by DeepSeeku umožnily navrhnout hardware přímo podle potřeb svých AI modelů. Podobný přístup už využívají největší technologické společnosti na světě, které se snaží získat větší kontrolu nad výkonem, spotřebou energie i náklady na provoz umělé inteligence.
Vlastní AI čipy vyvíjí stále více společností
Nvidia zůstává dominantním dodavatelem hardwaru pro umělou inteligenci, její postavení se ale snaží oslabit stále větší počet technologických gigantů. Firmy investují miliardy dolarů do vývoje vlastních procesorů, které mohou být optimalizovány pro konkrétní typy výpočtů.
Hlavní výhodou takového řešení je možnost přizpůsobit hardware vlastnímu softwaru. Univerzální čipy musí zvládat široké množství úloh, zatímco specializovaný procesor lze navrhnout například přímo pro provoz konkrétního typu AI modelu.Výsledkem může být nižší spotřeba elektrické energie, vyšší výkon nebo výrazné snížení nákladů na provoz datových center.
DeepSeek už jednou technologický svět překvapil
Zprávy o vývoji vlastních čipů jsou zajímavé především kvůli předchozím úspěchům společnosti. DeepSeek se dokázal výrazně zviditelnit díky AI modelům, které podle firmy vznikly a fungovaly s výrazně nižšími náklady než konkurenční systémy největších amerických technologických společností.
Právě schopnost dosahovat zajímavých výsledků s omezenějšími výpočetními zdroji vyvolala pozornost investorů i technologického průmyslu. Úspěch čínské společnosti ukázal, že vývoj konkurenceschopných AI modelů nemusí být nutně podmíněn pouze obrovskými investicemi do nejdražšího dostupného hardwaru.
Další špatná zpráva pro Nvidii?
Pokud by DeepSeek dokázal podobný přístup zopakovat také při vývoji vlastních čipů, mohl by se stát dalším potenciálním problémem pro Nvidii. Americká společnost těží z obrovské poptávky po AI akcelerátorech a její produkty se staly základem infrastruktury používané pro trénování a provoz nejmodernějších systémů umělé inteligence.
Stále více velkých zákazníků ale hledá způsoby, jak závislost na jednom dodavateli snížit. Každá společnost, která dokáže část AI výpočtů přesunout na vlastní hardware, může v budoucnosti potřebovat menší množství čipů od Nvidie.
Jeden nový procesor samozřejmě současnou pozici Nvidie neohrozí. Dlouhodobý trend, kdy technologické společnosti investují do vlastního hardwaru, ale může postupně změnit rozložení sil na trhu. Pro DeepSeek a další čínské společnosti má vývoj vlastních technologií ještě jeden důležitý význam. Čína čelí rozsáhlým omezením přístupu k některým nejvýkonnějším čipům a technologiím potřebným pro jejich výrobu.
Exportní restrikce výrazně komplikují čínským společnostem přístup k nejmodernějšímu americkému hardwaru. Vytvoření vlastního AI čipu proto není pouze otázkou snížení nákladů, ale také snahou získat větší technologickou nezávislost. Právě tlak obchodních a technologických omezení urychluje investice Číny do domácího polovodičového průmyslu. DeepSeek by se mohl stát dalším významným hráčem, který se pokusí část této závislosti odstranit.
Přestože DeepSeek dokázal uspět ve vývoji softwaru, vytvoření vlastního procesoru představuje úplně jinou technologickou výzvu. Návrh moderního čipu vyžaduje specializované inženýry, drahé vývojové nástroje a přístup k pokročilým výrobním technologiím. Právě výroba může být pro čínskou společnost největším problémem. I kvalitně navržený procesor musí být vyroben dostatečně moderním výrobním procesem, aby mohl nabídnout konkurenceschopný výkon a spotřebu energie. Úspěch projektu proto bude záviset nejen na schopnostech samotného DeepSeeku, ale také na výrobních partnerech, se kterými společnost údajně jedná.