Command & Conquer: Generals ožilo na iPhone, vývojářům s portem pomohlo AI

Jedna z nejslavnějších počítačových strategií začátku nového tisíciletí dostala nový život na zařízeních, pro která nikdy nevznikla. Vývojáři se podařilo zprovoznit Command & Conquer: Generals – Zero Hour přímo na iPhonu a iPadu. Nejde přitom o streamování ani emulaci původní počítačové verze. Herní engine byl upraven a zkompilován pro architekturu ARM64, takže hra běží přímo na moderním hardwaru Applu.
Hra stará více než dvacet let běží přímo na iOS
Command & Conquer: Generals vyšel v roce 2003 a dodnes patří mezi nejoblíbenější díly slavné strategické série. Ještě ve stejném roce dorazilo rozšíření Zero Hour, které přidalo nový obsah, jednotky a především populární režim Generals Challenge.
Původní hra byla vytvořena pro počítače a s verzí pro iPhone nebo iPad se samozřejmě nikdy nepočítalo. Nový komunitní projekt ale ukazuje, že ani více než dvacet let starý titul nemusí zůstat uvězněný na původní platformě. Vývojáři se podařilo upravit herní engine tak, aby jej bylo možné zkompilovat přímo pro 64bitovou architekturu ARM používanou v moderních iPhonech a iPadech.
Nejde o emulátor ani vzdálené streamování
Právě způsob, jakým se podařilo hru zprovoznit, je na celém projektu nejzajímavější. Command & Conquer: Generals – Zero Hour neběží uvnitř klasického emulátoru a obraz není přenášen ze vzdáleného počítače. Upravený engine běží přímo na zařízení. Moderní čipy Applu tak zpracovávají hru nativně, což otevírá cestu k lepšímu výkonu a ovládání přizpůsobenému dotykovým displejům.
Je to zároveň působivá ukázka toho, jak obrovský technologický posun mobilní zařízení za posledních dvacet let prodělala. Hra, která byla původně navržena pro tehdejší stolní počítače, dnes může fungovat na telefonu, který nosíme v kapse.
Nejde přitom pouze o technologickou demonstraci zobrazující hlavní nabídku nebo několik minut hry. Podle autora projektu jsou funkční hlavní části původního titulu. Na iPhonu a iPadu lze spustit kampaň, hrát samostatné bitvy v režimu Skirmish a fungovat má také Generals Challenge. Hráči tak mohou získat prakticky plnohodnotný zážitek z legendární real-time strategie přímo na dotykovém zařízení.
Jednou z největších překážek při převodu počítačové strategie na mobilní zařízení je samozřejmě ovládání. Původní Command & Conquer: Generals byl navržen pro kombinaci počítačové myši a klávesnice. Na iPhonu ani iPadu ale podobný způsob ovládání není pro většinu uživatelů praktický. Projekt proto počítá s dotykovým ovládáním přizpůsobeným real-time strategiím. Právě iPad by mohl být pro podobnou hru mimořádně zajímavou platformou. Velký dotykový displej nabízí dostatek prostoru pro pohyb po mapě, označování jednotek i správu základny.
I used Fable 5 to port Command & Conquer: Generals Zero Hour to the iPhone and iPad!
This is the actual 2003 engine compiled for ARM64 natively, no emulator.
Campaign, skirmish, Generals Challenge all work with touch controls built for an RTS.
Open sourcing it all below! pic.twitter.com/Vi9SbKyVPI
— Ammaar Reshi (@ammaar) July 4, 2026
S vývojem pomáhala umělá inteligence
Další zajímavostí projektu je využití umělé inteligence. Autor podle zveřejněných informací při práci použil AI model Claude Fable 5, který mu pomáhal s vývojem a úpravami potřebnými pro zprovoznění hry na platformě Applu.
Projekt tak ukazuje jednu z oblastí, ve kterých může generativní umělá inteligence výrazně změnit práci programátorů. Vývojář může AI využít při analýze existujícího kódu, hledání problémů, úpravách jednotlivých částí projektu nebo převodu softwaru na jinou platformu.
To samozřejmě neznamená, že umělá inteligence dokáže jediným příkazem převést libovolnou starou hru na iPhone. Stále je potřeba zkušený vývojář, který projektu rozumí, dokáže kontrolovat výsledky a řešit technické problémy. AI ale může celý proces výrazně urychlit a umožnit jednotlivcům pustit se do projektů, které by ještě před několika lety vyžadovaly mnohem více času a práce.
Celý projekt je open-source
Dobrou zprávou pro další vývojáře je skutečnost, že projekt byl zveřejněn jako open-source. Zájemci tak mohou prozkoumat zdrojový kód, provádět vlastní úpravy a pokračovat v dalším vývoji. Nejde však o oficiální mobilní verzi hry vydanou společností Electronic Arts ani o bezplatné zpřístupnění původního komerčního titulu. Pro zprovoznění podobných komunitních portů mohou být stále potřeba originální herní soubory, které nejsou součástí samotného open-source projektu.
Command & Conquer: Generals – Zero Hour je dalším příkladem rostoucího trendu, kdy nadšenci převádějí starší počítačové hry na moderní zařízení. Výkonné mobilní procesory, otevřené zdrojové kódy některých herních enginů a nové nástroje založené na umělé inteligenci výrazně snižují množství práce potřebné pro vznik podobných projektů.
Hry, které byly dlouhé roky omezené na staré počítače a operační systémy, tak mohou získat druhý život na telefonech a tabletech. A právě tento projekt ukazuje, že budoucnost hraní nemusí být pouze o stále větších a technologicky náročnějších hrách. Někdy může být stejně zajímavé vzít více než dvacet let starou klasiku a umožnit jí fungovat na zařízení, o jehož existenci se jejím původním vývojářům v roce 2003 ani nesnilo.