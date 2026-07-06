Revoluce, které předcházely desítky návrhů: Podívejte se na unikátní prototypy prvního iPhonu

Je tomu možná těžké uvěřit, ale příští rok uplyne 20 let od představení legendárního zařízení. A sice prvního iPhonu. Smartphonu, který ostatním výrobcům ukázal směr, kudy v tomto segmentu jít. Každý takový revoluční produkt si žádá roky příprav, debat, nákresů a testování. Ani první iPhone samozřejmě nebyl výjimkou.
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V Applu měli jasný plán. Mělo jít o revoluční přístroj s naprosto novým operačním systémem a způsobem ovládání. Jedním z problémů bylo vymyslet, jak má vůbec první iPhone vypadat. Steve Jobs měl jasnou představu. Smartphone musí mít velký displej, pod kterým bude pouze jedno tlačítko. Drtivá většina úkonů se prostě musí odehrávat za součinnosti prstů a displeje. Na řadu přišli designéři, kteří chrlili jeden koncept za druhým a nutno říct, že byť se ujal jen jeden, prvky z jiných byly použity například při vývoji iPhonu 4. Na prototypy prvního iPhonu se můžete podívat v galerii na boku tohoto odstavce.
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Podoba prvního iPhonu je dnes všem důvěrně známá a nutno říct, že byla zřejmě ovlivněna i koumonofobií, kterou Steve Jobs trpěl. Jedná se o strach z knoflíků, přičemž se o této „poruše“ zmínil v rozhovoru pro Wall Street Journal v roce představení prvního iPhonu, tedy 2007. Steve Jobs na Macworld Expo 2007 zkrátka představil něco, co navždy změnilo odvětví mobilních telefonů, a to jak po stránce uživatelského rozhraní, tak po stránce designu. Možná si vzpomenete, jak Samsung vydal svůj první Samsung Galaxy S, který byl neuvěřitelně podobný iPhonu 4. Tato náhoda vyústila v mnohaletý soudní spor. Který koncept prvního iPhonu se vám líbí nejvíce?