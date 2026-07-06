Prehistorik 2: Vzpomenete si ještě na tajné bonusy a obří flákoty masa?

Pokud jste v devadesátých letech minulého století nebo na začátku nového milénia trávili čas u osobních počítačů s operačním systémem MS-DOS, s největší pravděpodobností jste se setkali s legendární plošinovkou Prehistorik 2. Hra od francouzského studia Titus Interactive spatřila světlo světa v roce 1993 a okamžitě si získala srdce milionů hráčů po celém světě.
Lov za jídlem s humorem a lehkostí
Příběh byl v podstatě prostý. V roli sympatického, neustále hladového a věčně se usmívajícího pračlověka jste se museli promlátit skrze několik graficky rozmanitých úrovní. Od pravěkých lesů a džunglí až po zamrzlé zasněžené pláně. Hlavním cílem nebylo nic jiného než nasbírat dostatečné množství potravy, abyste se na konci levelu mohli s plným břichem přesunout dál.
Vizuální stránka hry byla na svou dobu naprosto špičková. Barevná 2D grafika překypovala humorem a drobnými detaily. Hlavní hrdina mohl své nepřátele v podobě medvědů, tygrů, pavouků nebo dotěrných ptáků omračovat masivním dřevěným kyjem, případně později i nalezenou kamennou sekyrou. Z poražených protivníků pak nevypadávala krev, ale nejrůznější dobroty. A sice od obřích pečených kýt přes hamburgery, pizzu až po křupavé francouzské bagety.
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Mistrovský design plný tajemství
To, co dělalo Prehistorik 2 tak nesmírně chytlavým a znovu hratelným, byl brilantní design herních úrovní. Hra byla doslova prošpikována skrytými bonusy a tajnými místnostmi. Stačilo vyskočit na zdánlivě prázdné místo nebo praštit kyjem do vzduchu a ze skrytých bloků začaly padat bonusové předměty jako diamanty či herní konzole, které zvyšovaly vaše skóre. Zapomenout nesmíme ani na chytlavý osmibitový soundtrack a ikonické zvukové efekty, které pamětníkům znějí v uších dodnes.
Byla to pecka, kterou na emulátoru čas od času zapnu. Hrál jsem i jedničku na 286ce, ale to pravé ořechové byla až dvojka.