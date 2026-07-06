Než vznikli Simpsonovi: Apple si najal Matta Groeninga a vznikly dnes téměř zapomenuté skvosty

Jen málokdo si dnes uvědomuje, že ještě předtím, než se z Matta Groeninga stal jeden z nejslavnějších kreslířů světa díky seriálu Simpsonovi, spolupracoval se společností Apple. V roce 1989 vytvořil pro Apple hned několik originálních ilustrací, plakátů i propagačních materiálů, které měly přesvědčit studenty, že Macintosh patří do každé vysokoškolské koleje. Dnes jde o mimořádně vzácné sběratelské kousky, které většina fanoušků Applu nikdy neviděla.
Apple chtěl oslovit mladé lidi jinak než konkurence
Konec osmdesátých let byl pro Apple velmi důležitým obdobím. Macintosh už měl za sebou několik let na trhu a firma hledala nové zákazníky. Jednou z nejdůležitějších skupin byli studenti vysokých škol, kteří měli představovat budoucí generaci uživatelů počítačů Apple. Marketing Applu se tehdy výrazně lišil od konkurence. Místo nudných technických brožur se společnost rozhodla využít populárního undergroundového kreslíře Matta Groeninga. V té době byl známý především díky komiksu Life in Hell, protože Simpsonovi ještě neexistovali. První díl legendárního seriálu měl premiéru až na konci roku 1989.
Výsledkem spolupráce byla brožura s názvem Who Needs a Computer Anyway?, která byla určena především studentům. Na jejích stránkách se střídaly informace o počítačích Macintosh s typickými černobílými ilustracemi Groeningových postav z komiksu Life in Hell. Apple ji distribuoval do univerzitních knihkupectví po Spojených státech. Cílem bylo ukázat, že Macintosh není jen pracovní nástroj, ale také moderní a kreativní zařízení pro mladé lidi. V době, kdy většina reklam na počítače působila velmi technicky, šlo o poměrně odvážný marketingový tah.
Mnoho fanoušků vůbec netuší, že spolupráce neskončila pouze u jedné brožury. Matt Groening totiž pro Apple vytvořil také několik velkých propagačních plakátů. Jedním z nejznámějších byl Networking in Hell, na kterém se opět objevily postavy z Life in Hell. Plakát si dělal legraci z tehdejší počítačové komunikace mezi Macy a velkými firemními systémy IBM. Podle bývalých zaměstnanců Apple získal Groening za vytvoření tohoto díla tiskárnu Apple LaserWriter, která tehdy stála několik tisíc dolarů. Dalším zajímavým dílem byl plakát Bongo’s Dream Dorm. Šlo o detailně propracovanou ilustraci studentského pokoje plného nejrůznějších drobných vtípků, ve které samozřejmě nechyběl Macintosh. Apple jej používal jako reklamní materiál v univerzitních obchodech a stejný motiv se objevil dokonce i na tričkách.
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Pak přišli Simpsonovi a všechno se změnilo
Rok 1989 se nakonec stal přelomovým nejen pro Apple, ale především pro samotného Groeninga. Ve stejném roce totiž odstartoval seriál Simpsonovi, který se během několika let stal jedním z nejslavnějších animovaných pořadů všech dob. Tím spolupráce s Applem prakticky skončila. Je až překvapivé, jak málo se o ní dnes ví. Přitom jde o období, kdy se na chvíli protnuly dvě budoucí světové ikony Apple a Matt Groening, ještě předtím, než oba dosáhli svého největšího úspěchu.
Originální brožury, plakáty i trička se dnes objevují jen zcela výjimečně. Na aukčních serverech prakticky nejsou k nalezení a pokud se některý z nich objeví, jeho cena může být překvapivě vysoká. Někteří sběratelé přiznávají, že své plakáty koupili už v devadesátých letech za několik desítek dolarů. Dnes by jejich hodnota mohla být mnohonásobně vyšší, zejména pokud jde o zachovalé kusy nebo dokonce exempláře podepsané samotným Mattem Groeningem. Právě spojení jednoho z největších tvůrců moderní animace s Applem dělá z těchto materiálů mimořádně atraktivní sběratelské artefakty.
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Apple podobné spolupráce miloval
Spolupráce s Mattem Groeningem dobře ukazuje, jak odlišně Apple přemýšlel o marketingu už před více než třiceti lety. Firma nesázela pouze na technické parametry, ale snažila se propojit své produkty s kulturou, designem a kreativitou. Právě tento přístup později výrazně rozvinul Steve Jobs a stal se jedním z hlavních důvodů, proč si Apple vybudoval image značky, která prodává nejen technologie, ale i životní styl. Dnes už si většina lidí při jménu Matt Groening vybaví Homera, Barta nebo Lízu Simpsonovy. Jen málokdo ale ví, že ještě před jejich vznikem pomáhal propagovat počítače Macintosh a vytvořil několik ilustrací, které dnes patří mezi nejvzácnější marketingové materiály v historii Applu.