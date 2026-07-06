Přes 17 000 her pro Commodore 64 zdarma přímo v prohlížeči

Moderní herní tituly sice ohromují fotorealistickým vizuálem a obřími otevřenými světy, spousta pamětníků však nedá dopustit na přímočarou zábavu ze svých dětských let. Pokud k jim patříte také a vaše hráčské kořeny sahají k legendárnímu osmibitu Commodore 64, máme pro vás skvělou zprávu. Na internetu je totiž zcela zdarma k dispozici gigantická porce videoherní historie, ke které nepotřebujete žádné speciální vybavení ani zdlouhavé instalace. Počítač Commodore 64 kraloval hernímu průmyslu v letech 1982 až 1994 a jeho specifická architektura si získala obrovskou popularitu mezi vývojáři. Díky tomu vznikly desítky tisíc titulů, u nichž s pákovým ovladačem v ruce dospívaly celé generace nadšenců.
Přestože od ukončení jeho výroby uplynula řada dekád, komunita nadšenců a archivářů udržuje plamen této platformy stále živý. Na portálu archive.org vybudovali rozsáhlou softwarovou databázi, která v tuto chvíli čítá přesně 17 943 plně funkčních her. Celou touto kolekcí lze velmi snadno listovat a jednotlivé kousky filtrovat podle autorů, vydavatelů či dalších parametrů.
Hraní jedním kliknutím přímo ve webovém prohlížeči
Největší předností této digitální knihovny je její stoprocentní dostupnost. Abyste si tyto historické klenoty vyzkoušeli, nemusíte vůbec opouštět rozhraní svého klasického internetového prohlížeče. Všechny hry se totiž emulují přímo v něm.
This Commodore 64 personality test is dangerously accurate
What’s your pick?" pic.twitter.com/2tRGLYbNzg
— Commodore Computer Museum 🕹 (@MuseumCommodore) June 28, 2026
Tvůrci mysleli také na uživatelský komfort – kdykoliv během hraní stisknete klávesu F12, vyvoláte integrovanou nabídku emulátoru. V té si můžete flexibilně upravit namapování kláves nebo doladit chování systému tak, jak vám to nejlépe vyhovuje. Cesta do herní a hudební minulosti tak zabere sotva pár vteřin a zprostředkuje vám autentický retro zážitek.
Mě to naprosto pohltilo, a co vás?
Jako člověk, jehož dětství doprovázela analogová média, kazetové magnetofonové pásky a první krabicové verze her, nemohu takové iniciativy sledovat bez určité dávky nostalgického dojetí. V dnešní době, kdy se neustále skloňuje digitální detox a touha uniknout před nekonečným proudem příspěvků na sociálních sítích, představuje návrat k osmibitové klasice ideální formu mentálního odpočinku.
Na celém tomto počinu mě nejvíc fascinuje ten obrovský technologický skok. Dobře si pamatuji na rituály, které hraní v osmdesátých a devadesátých letech doprovázely – nekonečné ladění azimutu čtecí hlavy u magnetofonu, napjaté poslouchání chraplavých zvuků a dlouhé minuty čekání s nejistým výsledkem, zda se program vůbec spustí. A dnes? Stačí jediné kliknutí myší a během okamžiku hrajete.
Tento online archiv pro mě nepředstavuje pouhé úložiště starých souborů, ale opravdové digitální muzeum. Efektivně totiž zachraňuje kulturní odkaz jedné z nejvýznamnějších herních epoch před upadnutím v zapomnění. Možnost vypnout večer po práci hlavu, zaposlouchat se do sice primitivních, ale geniálních chiptune melodií a užít si čistou, na nic si nehrající hratelnost, je pro mě osobně fascinující. Skutečnost, že k tomu člověk nepotřebuji instalovat žádný složitý software, je pak splněným snem každého technologického pamětníka.