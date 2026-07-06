Apple by mohl letos zopakovat strategii, kterou použil před téměř deseti lety při uvedení iPhonu X. Podle analytika Ming-Chi Kua sice společnost představí dlouho očekávaný skládací iPhone Ultra společně s modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, jeho prodej ale začne až o několik týdnů později. Pokud se odhad Ming-Chi Kua potvrdí, Apple na podzim ukáže všechny nové prémiové iPhony během jediné keynote. Vedle iPhonu 18 Pro a iPhonu 18 Pro Max se poprvé představí také skládací iPhone Ultra. Zatímco klasické modely by měly zamířit do předobjednávek během několika dnů po keynote, iPhone Ultra si zákazníci pravděpodobně objednají až později, nejspíše během října. Apple by tak zopakoval scénář z roku 2017. Tehdy společnost představila iPhone 8, iPhone 8 Plus a revoluční iPhone X na stejné konferenci. Zatímco iPhone 8 se začal prodávat prakticky okamžitě, na iPhone X si zákazníci museli počkat více než měsíc kvůli komplikované výrobě.
Důvod letošního zpoždění má být podobný. Podle Kua Apple stále naráží na výrobní omezení spojená s novou konstrukcí skládacího telefonu. Výroba ohebného displeje, nového pantu a dalších speciálních komponent je výrazně složitější než u klasických iPhonů. To omezuje počet kusů, které budou při uvedení na trh k dispozici. Právě proto analytik očekává, že Apple nejprve zařízení představí světu a teprve po navýšení výroby spustí předobjednávky. Ming-Chi Kuo zároveň odhaduje, že poptávka po iPhonu Ultra bude mimořádně vysoká. Jakmile Apple otevře předobjednávky, první výrobní série by se podle něj mohla vyprodat během velmi krátké doby. Zákazníci by následně mohli čekat na doručení čtyři až šest týdnů, v některých případech možná i déle. Podobnou situaci Apple zažil právě při uvedení iPhonu X nebo později u některých modelů iPhonu Pro.
Podle Kua plánují dodavatelé Applu během letošního roku dodat přibližně 7 až 8 milionů skládacích iPhonů Ultra. Pro srovnání modelů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max má vzniknout přibližně 20 až 22 milionů kusů. Apple tedy od začátku počítá s tím, že skládací model bude exkluzivnějším produktem určeným pro menší skupinu zákazníků. Exkluzivitu má potvrdit také cena. Ming-Chi Kuo očekává, že iPhone Ultra bude ve Spojených státech začínat přibližně na 2 299 až 2 499 dolarech. Stal by se tak nejdražším iPhonem v historii Applu a zároveň jedním z nejdražších běžně prodávaných smartphonů na trhu.
Pokud Apple skutečně vstoupí na trh skládacích telefonů, půjde o jeho největší hardwarovou novinku od představení iPhonu X nebo prvních Apple Vision Pro. Konkurenti jako Samsung, Honor, Google nebo Huawei nabízejí skládací telefony už několik let. Apple se ale tradičně snaží vstoupit do nové kategorie až ve chvíli, kdy je přesvědčený o dostatečné kvalitě technologie. Právě proto jsou očekávání kolem iPhonu Ultra mimořádně vysoká. Apple bude muset přesvědčit zákazníky nejen špičkovým zpracováním, ale také tím, že jeho první skládací telefon nabídne něco, co konkurence zatím neumí. Podzimní keynote by se tak mohla stát jednou z nejsledovanějších prezentací Applu za poslední roky. Vedle nové řady iPhone 18 Pro by totiž měla poprvé ukázat také iPhone Ultra, který může otevřít zcela novou kapitolu historie iPhonů. Pokud se však informace analytika Ming-Chi Kua potvrdí, nebude trpělivost fanoušků po keynote ještě u konce. Na možnost objednat si nejambicióznější iPhone v historii si totiž možná budou muset počkat ještě několik týdnů.