Zkrátka se jen bavit. Přinášíme tipy na ty nejlepší letní komedie, které právě teď najdete na OnePlay

Léto si žádá odpočinek a k tomu zaručeně patří i kvalitní filmová zábava. OnePlay aktuálně nabízí celou řadu vynikajících komedií, které vám spolehlivě zlepší náladu po dlouhém a horkém dni. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější tituly, u kterých si zaručeně odpočinete a skvěle se pobavíte.
Vlk z Wall Street
Leonardo DiCaprio jako burzovní makléř Jordan Belfort předvádí ve snímku Martina Scorseseho neuvěřitelnou jízdu plnou peněz, drog a černého humoru. Ačkoliv nejde o tradiční letní romantiku, tato tříhodinová divoká party vás spolehlivě zabaví a rozesměje od začátku do konce.
RRRrrrr
Francouzská absurdní komedie vás vezme do pravěku, kde proti sobě nesmiřitelně stojí kmen Čistovlasých a kmen Špinavovlasých. Čeká vás obrovská nálož bizarních hlášek, zcela nesmyslných situací a vyšetřování vůbec první vraždy v dějinách lidstva.
Jak ztratit kluka v 10 dnech
Novinářka Andie a sebevědomý reklamní agent Ben se nezávisle na sobě vsadí, přičemž oba mají s tím druhým zcela opačné a naprosto tajné plány. Vzniká tak ohromně vtipná přehlídka nedorozumění, ženských naschválů a komických situací, u kterých se budete zaručeně bavit.
Policajt z Beverly Hills
Legendární Eddie Murphy exceluje v roli svérázného detektiva Axela Foleyho, který přijíždí z drsného Detroitu vyšetřovat vraždu kamaráda do luxusního Beverly Hills. Jeho prořízlá pusa a neortodoxní policejní metody zaručeně způsobují obrovský chaos naprosto všude, kam jen vkročí. Tato akční komedie z osmdesátých let nabízí nejen výborný humor, ale i naprosto ikonický soundtrack. Na OnePlay naleznete i druhý a třetí díl.
Taxi
Ztřeštěná francouzská jízda v produkci Luca Bessona sleduje šíleného řidiče taxi Daniela a lehce smolařského policistu Émiliena. Společně musí zastavit gang německých bankovních lupičů, což s sebou přináší hromadu destrukce a bláznivých automobilových honiček v ulicích slunné Marseille. Rychlá auta, neotřelý humor a svižná akce dělají z tohoto filmu naprosto perfektní letní oddychovku.
Exmanželka za odměnu
Gerard Butler jako smolařský lovec odměn dostane svůj vysněný úkol, když má vystopovat a zatknout svou vlastní exmanželku v podání Jennifer Aniston. Rutinní práce se však velmi rychle zvrtne v bláznivý útěk plný vzájemného popichování a nečekaných nebezpečí od skutečných zločinců. Chemie mezi hlavními představiteli funguje na jedničku a nabízí příjemnou dávku akční romantiky.
Fotr je lotr
Zdravotní bratr Greg v podání Bena Stillera čeká o víkendu seznámení s rodiči své přítelkyně, přičemž její otec je vysloužilý a paranoidní agent CIA. Z obyčejné návštěvy se tak stává naprosto zoufalý a nekonečně vtipný boj o uznání plný katastrof, lží a trapných momentů. Vynikající Robert De Niro v roli podezíravého tchána dodává této komedii ten správný a nezapomenutelný náboj.
Zkus mě rozesmát
Plastický chirurg Adam Sandler musí přesvědčit svou asistentku Jennifer Aniston, aby před jeho novou mladou přítelkyní předstírala jeho brzy již bývalou manželku. Následná společná dovolená na Havaji se promění v obrovský propletenec lží, který neustále generuje jednu třeskutě vtipnou situaci za druhou.