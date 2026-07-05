Recenze Aligator Open Air – Otevřená sluchátka za pakatel, která mě opravdu překvapila

Měl jsem v posledních letech možnost vyzkoušet opravdu velké množství bezdrátových sluchátek od těch nejlevnějších modelů za pár stovek až po špičkové kousky od Applu, Sony nebo Bose. Přesto se přiznám, že poslední dobou mě čím dál více začínají zajímat sluchátka s otevřenou konstrukcí. Důvod je jednoduchý. Klasická špuntová sluchátka sice nabídnou lepší izolaci okolního hluku a většinou i výraznější basy, jenže mají jednu nevýhodu – prakticky vás odstřihnou od okolního světa. A to není vždycky žádoucí. Když vyrážím běhat, jedu na kole nebo se pohybuji po městě, chci slyšet přijíždějící auto, cyklistu nebo třeba hlášení na nádraží. Právě proto mě zaujala novinka v podobě Aligator Open Air, která láká na otevřenou konstrukci, pohodlné nošení, dlouhou výdrž i velmi příznivou cenu. Přiznám se, že od sluchátek za necelých sedm stovek jsem neměl nijak přehnaná očekávání. O to větší bylo moje překvapení po několika dnech používání.
Technické specifikace
Aligator Open Air využívají tzv. Open Ear konstrukci. Jinými slovy se nezasouvají přímo do zvukovodu, ale opírají se o ucho pomocí zahnutého ramínka. Díky tomu zůstává zvukovod volný a uživatel nepřichází o kontakt s okolím. Právě na sport nebo běžný pohyb po městě jde o řešení, které je v posledních měsících stále populárnější.
Výrobce dále láká na 13mm měniče, Bluetooth 6.0, dotykové ovládání, podporu hlasového asistenta, telefonních hovorů a celkovou výdrž až 25 hodin včetně nabíjecího pouzdra. Potěší také digitální displej na pouzdře, který ukazuje zbývající kapacitu baterie – drobnost, kterou bych osobně uvítal u daleko dražších sluchátek. Na papíře tedy vypadají velmi zajímavě. Jenže papírové parametry ještě nikdy nezaručily dobrý uživatelský zážitek.
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Testování
První věc, kterou jsem po vybalení ocenil, byla samotná konstrukce. Otevřená sluchátka vždycky trochu balancují mezi pohodlím a jistotou usazení. Buď sedí perfektně, nebo máte neustále pocit, že každou chvíli spadnou. Naštěstí to není případ Aligator Open Air. Po nasazení za ucho drží překvapivě jistě. Vyzkoušel jsem běžnou chůzi, rychlejší tempo i lehký běh a ani jednou jsem neměl potřebu sluchátka upravovat nebo kontrolovat, jestli jsou stále na svém místě. Přitom netlačí a po delší době jsem o nich prakticky nevěděl.
Právě pohodlí je podle mě jejich největší předností. Kdo někdy nosil několik hodin klasické špunty, dobře ví, že uši si občas potřebují odpočinout. Tady ale podobný problém vůbec nenastává. Zvukovod zůstává volný a ani po několika hodinách jsem neměl nepříjemný pocit tlaku, který bývá u klasických in-ear sluchátek poměrně běžný.
S otevřenou konstrukcí je ale samozřejmě potřeba počítat i s určitými kompromisy. Pokud očekáváte hluboké basy srovnatelné s uzavřenými špunty, budete zřejmě zklamaní. To ale není chyba těchto sluchátek, ale vlastnost celé kategorie. Otevřená sluchátka zkrátka hrají jinak. Hudba je příjemně čistá, vokály jsou dobře čitelné a na podcasty nebo telefonování jsou podle mě ideální. Naopak milovníci elektronické hudby nebo hip hopu budou nejspíš sahat po klasických špuntech, které dokážou vytvořit podstatně plnější zvukový projev.
Velmi mě potěšila možnost poslouchat hudbu a zároveň normálně vnímat okolní svět. Ze začátku je to trochu nezvyk. Mozek je zvyklý na to, že sluchátka okolí odříznou. Po několika minutách jsem si ale uvědomil, že právě tohle je jejich největší kouzlo. Nemusíte kvůli každému rozhovoru nebo přecházení silnice sluchátka sundávat. Pořád víte, co se kolem vás děje.
Fotogalerie #2
Telefonní hovory probíhaly bez větších problémů. Protistrana mi rozuměla dobře a ani já jsem neměl problém srozumitelně slyšet druhou stranu. Na běžné pracovní hovory nebo rychlé vyřízení telefonátu během chůze bohatě postačí. Příjemným překvapením bylo také dotykové ovládání. U levnějších sluchátek bývá často nepřesné nebo reaguje se zpožděním. Tady fungovalo spolehlivě a po krátkém zvyku jsem telefon vytahoval z kapsy jen minimálně. Oceňuji i digitální displej na pouzdře. Možná jde o detail, ale mít okamžitě přehled o zbývající baterii je mnohem praktičtější než odhadovat stav podle jedné nebo dvou LED diod.
Co se týče výdrže, výrobce slibuje až 25 hodin včetně nabíjecího pouzdra. Během testování jsem se samozřejmě na tuto hranici nedostal během jednoho dne, ale rozhodně jsem neměl pocit, že by baterie mizela nějak podezřele rychle. Pro běžné každodenní používání je výdrž naprosto dostačující. Nejvíc mě ale překvapila cena. Za 699 Kč jsem čekal spíše kompromisní produkt, který bude zajímavý hlavně cenovkou. Po několika dnech používání mám ale pocit, že Aligator nabízí podstatně lepší poměr ceny a výkonu, než bych původně odhadoval.
Mají nějaké nevýhody? Samozřejmě. Pokud často cestujete vlakem nebo letadlem a chcete se co nejvíce odstřihnout od okolního hluku, otevřená konstrukce nebude správnou volbou. Stejně tak audiofilové hledající co nejvýraznější basovou složku budou muset sáhnout po klasických in-ear sluchátkách. To ale není slabina konkrétního modelu, nýbrž vlastnost celé této konstrukce.
Resumé
Aligator Open Air mě příjemně překvapila. Nejsou to sluchátka, která by chtěla konkurovat AirPods Pro nebo špičkovým modelům od Sony. Ani to není jejich cíl. Místo toho nabízejí pohodlné otevřené provedení, které ocení především sportovci, lidé pohybující se po městě nebo ti, kteří zkrátka nechtějí být při poslechu hudby úplně odříznutí od okolního světa.
Za cenu necelých sedmi set korun dostanete dobře zpracovaná sluchátka, která pohodlně sedí, spolehlivě drží na uchu, mají solidní výdrž, jednoduché ovládání a hlavně přesně plní to, co od nich očekáváte. Pokud už delší dobu přemýšlíte, že byste otevřenou konstrukci vyzkoušeli, ale nechce se vám investovat několik tisíc korun, představují Aligator Open Air velmi zajímavý vstup do této kategorie. A po zkušenostech z testování bych se rozhodně nebál je doporučit.
Slevový kód
Pokud vás sluchátka zaujala zaujala, máme pro vás dobrou zprávu. Díky slevovému kódu LSA15 je můžete mít s parádní 15% slevou.