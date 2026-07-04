Recenze SWISSTEN 65W GaN – Miniaturní nabíječka s obřím výkonem pro všechna vaše zařízení

Hledáte kvalitní a rychlou nabíječku, která zvládne efektivně a za velmi krátkou dobu dodat energii i těm nejnáročnějším zařízením? Řešením může být nabíječka SWISSTEN v bílém mini provedení, která je vybavena hned dvěma porty USB-C a jedním portem USB-A. Tento adaptér je navržen tak, aby uživatelům ušetřil spoustu času, který by jinak strávili čekáním na plné dobití svých elektronických společníků. Pojďme se na ni podívat.
Pokročilá technologie GaN a mimořádně kompaktní rozměry
Tajemství tohoto adaptéru spočívá v použité technologii GaN. Tato inovace je založena na sloučenině zvané nitrid galia, která zvyšuje efektivitu a celkovou účinnost nabíjecího procesu. Největší předností této technologie je fakt, že se vnitřní komponenty nabíječky nepřehřívají. Díky absenci přehřívání mohli inženýři umístit jednotlivé součástky mnohem blíže k sobě, což vedlo k vytvoření zařízení, které nezabírá téměř žádné místo.
Výsledkem je čistý a hladký design s neuvěřitelně malými rozměry, které činí pouhých 36 x 36 x 50 mm. Nabíječka je tak nejen kompaktní, ale i velmi lehká, takže si ji můžete snadno sbalit do batohu nebo kabelky a vzít s sebou naprosto kamkoli.
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Vysoký výkon pro notebooky i mobilní zařízení
Tento model disponuje maximálním výkonem 65 W, což z něj činí skutečného univerzála. Tento výkon totiž hravě zvládne dobít nejen mobilní telefony a tablety, ale poradí si dokonce i s notebooky, které pro své nabíjení často podobný výkon vyžadují. Rychlost nabíjení je podpořena přítomností moderních rychlonabíjecích protokolů, mezi které patří oblíbený Power Delivery a také standard PPS (Programmable Power Supply).
Detailní specifikace portů a inteligentní rozdělení energie
Zařízení je vybaveno třemi výstupy. Hlavní port s označením USB-C 1 dokáže sám o sobě dodávat maximální výkon 65 W. Tento port pracuje v několika režimech napětí a proudu, konkrétně 5V DC 3A, 9V DC 3A, 12V DC 3A, 15V DC 3A až po 20V DC při 3,15A. Současně tento port podporuje protokol PPS1 s rozsahem 3.3V – 21V DC při 3A (maximálně 63 W) a protokol PPS2 s rozsahem 3.3V – 11V DC při 3A (maximálně 33 W). Druhý port, USB-C 2, nabízí maximální výkon 20 W a operuje při hodnotách 5V DC 3A, 9V DC 2.22A a 12V DC 1.67A. Posledním výstupem je tradiční port USB-A s podporou technologie Quick Charge 3.0, který dosahuje maximálního výkonu 18 W při hodnotách 5V DC 3A, 9V DC 2A a 12V DC 1,5A.
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Rozložení energie při současném zapojení více zařízení je řešeno velmi chytře a efektivně. Pokud se rozhodnete využít oba moderní konektory USB-C současně, první z nich si zachová velmi silný výkon 45 W. Druhý poskytne 20 W. Při kombinaci prvního portu USB-C a tradičního portu USB-A dostanete z prvního zmíněného opět 45 W a z druhého pak plných 18 W. Situace se mírně mění při zapojení druhého konektoru USB-C společně s portem USB-A, které se v takovém případě musí podělit o sdílený výkon 15 W. Nejnáročnější scénář, tedy obsazení všech tří výstupů (USB-C 1, USB-C 2 a USB-A) najednou, je zvládnut tak, že hlavní port stále dodává spolehlivých 45 W, zatímco zbylé dva konektory si mezi sebou sdílí 15 W.
Bezpečnost a závěr
Při vývoji této nabíječky byl kladen velký důraz na bezpečnost. Zařízení je vybaveno komplexní ochranou proti zkratu, přepětí, přetížení při nabíjení a také proti vysoké teplotě. Nemusíte se tak bát svěřit adaptéru svá nejdražší zařízení, protože můžete mít naprostou jistotu, že budou v bezpečí. Pokud tedy hledáte spolehlivou, výkonnou a skladnou nabíječkou za pár korun, jste na správné adrese. Tento kousek stojí 699 korun.