Perfect Things spouští letní slevu na příslušenství pro LEGO®. S kódem LETO26 ušetříte 15 %

Tisková zpráva: Sběratelé LEGO® stavebnic znají ten pocit dobře. Model je hotový, sedí na poličce — a po pár týdnech ho pokrývá vrstva prachu, světlo na něj nedopadá tak, jak by mělo, a místo dekorace se z něj stává něco, co je potřeba pravidelně utírat. Perfect Things přichází přes léto s akcí, která tenhle problém řeší levněji než obvykle.
Od 1. do 31. července nabízí e-shop Perfect Things slevu 15 % na celou kategorii příslušenství pro LEGO® stavebnice. Stačí při objednávce v košíku zadat slevový kód LETO26 a sleva se odečte automaticky.
Co všechno akce zahrnuje
Sleva se nevztahuje na samotné stavebnice, ale na to, co kolem nich vytváří hodnotu — tedy na příslušenství, které z postaveného modelu udělá skutečný výstavní kus. V nabídce jsou tři hlavní skupiny produktů.
Displej boxy chrání hotové modely před prachem a mechanickým poškozením. Pro každého, kdo do stavebnice investoval desítky hodin a nemalou částku, jde o praktické řešení — model zůstává v takovém stavu, v jakém ho sběratel dokončil, a zároveň je stále vidět.
Osvětlovací sady dodávají modelům atmosféru, kterou samotné kostky nenabídnou. Nasvícený model vynikne i za šera a získává úplně jiný rozměr, zejména u rozsáhlejších scén a vozidel.
Rámy na zeď představují alternativu pro ty, kdo nechtějí obětovat místo na poličce. Mění plochou kompozici ve stylovou nástěnnou dekoraci.
Jak slevu uplatnit
Postup je jednoduchý a nevyžaduje žádnou registraci předem. Stačí vložit vybrané příslušenství do košíku a v košíku zadat kód LETO26. Sleva 15 % se promítne okamžitě.
Akce platí po celý červenec, tedy od 1. do 31. 7. 2026, a vztahuje se na zboží, které není aktuálně v jiné slevě.
Kdo za nabídkou stojí
Perfect Things je oficiální distributorský e-shop pro český a slovenský trh, který se zaměřuje na audio techniku, gadgety, vybavení pro chytrou domácnost a právě příslušenství pro sběratele. Provozuje vlastní sklady s expedicí týž den (u objednávek do poledne) a síť výdejních míst napříč ČR i Slovenskem.
- Kompletní nabídku příslušenství pro LEGO® najdete na www.p-t.store/pro-lego.