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Netflix si na prodloužený víkend připravil obří nálož. Tyto očekávané pecky okamžitě ovládnou obrazovky

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých věcí. Jistě si během prodlouženého víkendu nějakou vyberete.

Avatar: Legenda o Aangovi (série 2)

Mladík zvaný Avatar musí ovládnout čtyři živly, aby zachránil svět, který se zmítá ve válce. A taky porazil kruté nepřátele, kteří ho chtějí za každou cenu zastavit. Nová série dostala do vínku 7 epizod.

Živá pára

V přímém televizním přenosu dojde ke spontánnímu výbuchu člověka. Viník se záhadným způsobem doslova vypaří a začne terorizovat celý národ. Seriál s 8 epizodami.

Nejhorší sousedi

Syrový dokumentární seriál o skutečných příbězích sousedů, kteří se dopustili neuvěřitelných podvodů nebo se uchýlili k brutálnímu násilí.

Enola Holmesová 3

Nové dobrodružství zavede Enolu Holmesovou až na Maltu. Vyšetřování jí ale komplikují velké sny i osobní ambice a vyklube se z toho nejošidnější případ její kariéry.

Super Subbu

Smolař Subbu dostane za úkol učit sexuální výchovu mezi nepřátelskými vesničany. Zároveň si musí si dát pozor, aby nenaštval svého konzervativního otce.

 

Zdroj
Diskuze
Netflix

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