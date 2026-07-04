Netflix si na prodloužený víkend připravil obří nálož. Tyto očekávané pecky okamžitě ovládnou obrazovky

I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých věcí. Jistě si během prodlouženého víkendu nějakou vyberete.
Avatar: Legenda o Aangovi (série 2)
Mladík zvaný Avatar musí ovládnout čtyři živly, aby zachránil svět, který se zmítá ve válce. A taky porazil kruté nepřátele, kteří ho chtějí za každou cenu zastavit. Nová série dostala do vínku 7 epizod.
Živá pára
V přímém televizním přenosu dojde ke spontánnímu výbuchu člověka. Viník se záhadným způsobem doslova vypaří a začne terorizovat celý národ. Seriál s 8 epizodami.
Nejhorší sousedi
Syrový dokumentární seriál o skutečných příbězích sousedů, kteří se dopustili neuvěřitelných podvodů nebo se uchýlili k brutálnímu násilí.
Enola Holmesová 3
Nové dobrodružství zavede Enolu Holmesovou až na Maltu. Vyšetřování jí ale komplikují velké sny i osobní ambice a vyklube se z toho nejošidnější případ její kariéry.
Super Subbu
Smolař Subbu dostane za úkol učit sexuální výchovu mezi nepřátelskými vesničany. Zároveň si musí si dát pozor, aby nenaštval svého konzervativního otce.