DATART proměnil léto ve festival slev. Ušetřit můžete až 50 % prakticky na všech kategoriích elektroniky

Komerční sdělení: Pokud jste nákup nové elektroniky odkládali s tím, že počkáte na lepší ceny, právě teď může být ideální chvíle svůj plán uskutečnit. DATART totiž spustil svou tradiční akci DATART nákupy, díky které lze získat slevy až 50 % na tisíce produktů napříč téměř celým sortimentem. Ať už pokukujete po nové televizi, notebooku, vysavači, kávovaru nebo třeba příslušenství k telefonu, je velká šance, že právě teď pořídíte vše za výrazně výhodnější cenu.
Velkou výhodou celé akce je její šíře. Nejde o několik desítek vybraných produktů, ale o slevy napříč prakticky všemi kategoriemi. Zlevnily mobilní telefony, chytré hodinky, notebooky, tablety, televize, audio technika, domácí spotřebiče, vybavení do kuchyně, produkty pro chytrou domácnost, herní příslušenství i elektronika pro péči o tělo. Díky tomu můžete během jediné objednávky vyřešit hned několik plánovaných nákupů a ušetřit podstatně více, než kdybyste jednotlivé produkty pořizovali samostatně.
Slevy prakticky pro každého
Nejvyšší slevy dosahují až 50 %, například u vybraného příslušenství pro mobilní telefony, tablety nebo nositelnou elektroniku. Velmi zajímavé jsou ale i další kategorie. Audio technika, sluchátka, osvětlení nebo domácí potřeby mohou být levnější až o 40 %, televize, fotoaparáty, vysavače, kávovary či malé kuchyňské spotřebiče pak až o 30 %. Nechybí ani zvýhodněné notebooky, počítače, velké domácí spotřebiče nebo elektromobilita. Prakticky nezáleží na tom, co z elektroniky právě potřebujete – pravděpodobnost, že na to poběží akce, je opravdu vysoká.
Pokud navíc používáte mobilní aplikaci DATART, můžete získat další slevové kupony na budoucí nákupy. Aplikace zároveň usnadní sledování aktuálních akcí, objednávek nebo dostupnosti zboží na jednotlivých prodejnách, takže máte všechny důležité informace neustále po ruce.
Nezapomeňte na jednu důležitou věc
Při využití akce je dobré pamatovat na jednu drobnost. Sleva se neaplikuje automaticky, ale je potřeba u vybraného produktu kliknout na tlačítko „Koupit se slevou“. Teprve poté se zvýhodněná cena započítá do objednávky. Slevy navíc není možné kombinovat s dalšími akcemi či slevovými kupóny.
Akce probíhá až do 31. července 2026, případně do vyprodání zásob. Pokud jste tedy plánovali pořízení nové elektroniky na léto, vybavení domácnosti nebo jen chcete vyměnit starší zařízení za novější model, vyplatí se nabídku DATARTu projít co nejdříve. U řady produktů totiž bývá právě nejvýhodnější zboží mezi prvními vyprodané.