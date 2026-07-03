Legendární DJ přehrávač má po 10 letech nástupce. CDJ-1500X mění pravidla hry

DJská komunita se konečně dočkala. Po téměř deseti letech od vydání populárního modelu Pioneer XDJ-1000MK2 představila společnost Alphatheta (dříve Pioneer DJ) jeho dlouho očekávaného nástupce střední třídy Alphatheta CDJ-1500X. Novinka si bere to nejlepší z vlajkové lodě CDJ-3000X, ale balí to do kompaktnějšího těla ideálního pro stísněné klubové kabiny, bary nebo domácí studia. A co víc, přichází s funkcí, která navždy změní interakci s publikem.
CoBeat: Písničky na přání elegantně přes QR kód
Největší a pravděpodobně nejkontroverznější novinkou je spuštění služby CoBeat. Zná to každý DJ lidé chodící k pultu s telefonem v ruce a žádající svou oblíbenou skladbu. Alphatheta se to rozhodla vyřešit digitálně. Jak to funguje? DJ nebo klub vyvěsí v prostoru QR kód. Návštěvníci si jej naskenují a přes mobilní aplikaci mohou posílat hudební přání. Ty se DJovi zobrazí přímo na samostatné záložce na hlavní obrazovce přehrávače. DJ se pak může v reálném čase rozhodnout, zda přání přijme, nebo ho ignoruje. Celou funkci lze samozřejmě v nastavení kompletně vypnout, pokud se chcete soustředit čistě na svůj set. Oficiální start služby a aktualizace Rekordboxu je naplánován na 9. července 2026.
Předchůdce disponoval pouze 7palcovou obrazovkou, ale CDJ-1500X dostal nekompromisní 10,1palcový dotykový displej z nejvyššího modelu. Najednou tak vidíte až 15 skladeb pod sebou, detailní vykreslení vlnových průběhů (waveform), pozice vokálů i změny BPM. Obrovskou úlevou pro všechny, kteří hrají na denních open-air festivalech, je implementace funkce Day Mode. Ta invertuje barvy displeje a zvýší jas, takže na obrazovku uvidíte perfektně i pod přímým sluncem. Přímo na přehrávači navíc můžete editovat své playlisty, aniž byste museli sahat na notebook nebo flashku.
Wi-Fi, Cloud a přihlašování přes NFC
Doba se posunula a CDJ-1500X je plně síťový přehrávač. Díky integrované Wi-Fi a funkci StreamingDirectPlay máte okamžitý přístup k milionům tracků ze služeb jako Apple Music, Beatport a Tidal, stejně jako k vlastní knihovně na cloudu v Rekordboxu. Skvělou vychytávkou je přítomnost NFC. Stačí k přehrávači přiložit telefon a okamžitě se načtou vaše osobní nastavení a playlisty. Po stránce ergonomie vsází Alphatheta na osvědčenou klasiku. Rozložení 8 tlačítek Hot Cue odpovídá standardu CDJ-3000X, zatímco ovládací prvky loopů vycházejí z designu Opus Quad. Středně velký jog wheel má v sobě integrovaný indikátor otáčení.
Fotogalerie
Zajímavým detailem je možnost namontovat na boky přehrávače dřevěné bočnice, které imitují luxusní vintage vzhled známý z mixážního pultu Euphonia. Výrobce navíc umístil USB porty (jeden USB-C a jeden USB-A) netradičně do zapuštěné přední části. Důvod je praktický, v úzkých kabinách tak nehrozí, že do flashky omylem drgnete a hrající track vypnete. Ačkoliv je přehrávač nabitý technologiemi, v jedné věci Alphatheta komunitu nepotešila. Zařízení disponuje klasickým RCA výstupem a Pro DJ Link, ale zcela mu chybí digitální audio výstup. Vzhledem k očekávané ceně a profesionálnímu zaměření je absence digitálu pro řadu DJů těžko pochopitelným krokem. Co říkáte na novou Alphathetu CDJ-1500X? Líbí se vám nápad s posíláním písniček přes QR kód, nebo byste aplikaci CoBeat okamžitě vypnuli? Dejte nám vědět do komentářů!