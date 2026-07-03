Alza má MacBooky Neo opět jen za 16 990 Kč

Komerční sdělení: Když Apple nedávno oznámil zdražení mnoha svých produktů, nechyběl bohužel mezi nimi ani stále relativně čerstvě představený MacBook Neo. Když jej Apple před pár měsíci představil, za základní verzi s 256GB úložištěm si účtoval 16 990 Kč, za vyšší verzi s 512GB úložištěm a Touch ID pak 19 990 Kč. Po zdražení se však ceny rázem přehouply na na 19 990 Kč, respektive 22 990 Kč. Jak se však nyní zdá, stroj lze stále sehnat za původní cenu – konkrétně díky super akci na Alze.
Alza má totiž řadu MacBooků Neo momentálně za původní ceny, díky čemuž se tak lze k těmto jedinečným strojům dostat skutečně výhodně. A že je o co stát! Jedná se totiž o počítač, který nabízí krásný design, skvělou výdrž baterie, parádní displej, spolehlivou klávesnici a samozřejmě plnohodnotný macOS. Zkrátka a dobře, k dispozici budete mít kombinaci, která je naprosto ideální pro běžnou kancelářskou práci, do školy či na doma. Dlouho však neváhejte. Není totiž vůbec jasné, jak dlouho bude mít Alza tyto stroje za takto skvělou cenu. Právě z tohoto důvodu tak doporučujeme nákup uskutečnit co možná nejdříve.