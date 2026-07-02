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Toto jsou nejlepší fotografie vyfocené na iPhone za rok 2026!

iPhone
R. ZavřelRoman Zavřel
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Je to již 19 let, kdy se každoročně pořádá soutěž IPhone Photography Awards (IPPA) a ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Vítězem za rok 2026 se stává fotografie vybuchující sopky na Kajmanských ostrovech, kterou pořídila Robyn Jensen. Další snímek, který získal zlatou medaily zachycuje dvojici dětí v maďarsku, které jsou zakryté stínem badmintonové rakety. Fotografie je černobílá a je pořízena dokonce na iPhone X, tedy dnes již 7 let starý model. Na třetím a čtvrtém místě se pak umístily fotografie pořízené na iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. Soutěž má řaadu kategorií a na fotografie se můžete podívat na webu pořadatele. Účastnit se mohou lidé z celého světa s tím, že fotografie je možné upravovat pouze pomocí aplikací pro iOS a je povoleno používání filtrů.

Pokud si myslíte, že abyste udělali dobrou fotografii, potřebujete vždy to nejlepší co Apple nabízí, pak věřte, že fotografie sopky je vyfocena na iPhone 15 Pro a to konkrétně v nastavení 6.765mm (24mm equiv), f/1.8, 1s, ISO 12500. Pokud si na oficiálním webu IPPAWARDS otevřete jakoukoli z oceněných fotografií, uvidíte iPhone a nastavení, které autor použil.

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iPPA 2026 gold medail iPPA 2026 gold medail
iPPA 2026 awards iPPA 2026 awards
iPPA 2026 awards iPPA 2026 awards winner bronze
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