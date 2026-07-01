Apple překvapil dotazníkem: Chce vědět, co zpackal na WWDC26

Občas se vám stane, že po návštěvě Apple Store dostanete na e-mail dotazník, ve kterém se vás Apple ptá na vaši zkušenost s nákupem nebo řešením problémů. Mnohem méně často se nás však Apple ptá, jak jsme byli spokojeni s akcí, kterou uspořádal. O to překvapivější bylo, když mi na e-mail dorazil dotazník související s WWDC26. V e-mailu se doslova píše: „Pomozte utvářet budoucnost WWDC. Rádi bychom znali váš názor na WWDC26. Věnujte prosím pár minut sdílení vaší zpětné vazby a pomozte nám vylepšit budoucí akce.“
Vzhledem k tomu, že se mi WWDC26 opravdu příliš nelíbilo, rád jsem věnoval deset minut vyplňování dotazníku, ve kterém najdete otázky, jako například jak se vám líbila stránka WWDC, jaké jsou vaše priority během WWDC nebo co vám vadí a jak by to mohl Apple zlepšit. Dotazník je kompletně v angličtině a vyplnit jej můžete přímo zde. Pokud jste tedy byli z posledního WWDC26 zklamáni, není nic jednoduššího než to Applu říct. Uvidíme, zda si vezme něco k srdci. Na WWDC27 se můžeme těšit už dnes a nezbývá než doufat, že bude o něco lepší, než ta poslední.