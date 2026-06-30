Half-Life 2 i Portal si nově zahrajete na iPhone i Mac . Stačí otevřít Safari

Ještě před několika lety by to znělo jako sci-fi. Legendární hry Half-Life 2 a Portal si nyní můžete zahrát přímo v internetovém prohlížeči, a to bez jakékoli instalace. Díky tomu se otevírá možnost spustit je nejen na počítačích s Windows, ale také na Macu, iPhonu nebo iPadu, kde stačí otevřít Safari či jiný moderní prohlížeč. Za projektem stojí dvojice vývojářů vystupujících pod přezdívkami Slqnt a 98006, kteří během pouhých tří měsíců dokázali převést Half-Life 2 do webového prostředí. Navázali tak na svůj dřívější úspěch s browser verzí hry Portal a znovu ukázali, že i téměř dvacet let starý Source engine má stále co nabídnout.
Half-Life 2 na iPhone
Největší výhodou celé novinky je jednoduchost. Protože hra běží přímo v internetovém prohlížeči, není potřeba instalovat žádnou aplikaci ani složitě upravovat systém. Na Macu stačí otevřít Safari nebo Chrome, přejít na příslušnou stránku a během několika sekund můžete začít hrát. Stejným způsobem funguje hra také na iPhonu nebo iPadu. Přestože dotykové ovládání není ideální pro rychlé střílečky, s připojeným Bluetooth ovladačem nabízí překvapivě dobrý herní zážitek. Díky podpoře herních ovladačů v iOS a iPadOS se tak z telefonu nebo tabletu může stát plnohodnotná herní konzole.
Nejde pouze o jednoduchou technologickou ukázku. Autoři tvrdí, že webová verze umožňuje projít prakticky celou hru. Fungují konzolové příkazy, načítání uložených pozic i většina herních mechanik, na které jsou fanoušci Half-Life 2 zvyklí. Samozřejmě se stále jedná o experimentální projekt. Občas se objevují poklesy snímkové frekvence, drobné grafické chyby nebo problémy s některými animacemi. Přesto je výsledná funkčnost vzhledem k tomu, že hra běží kompletně v internetovém prohlížeči, velmi působivá.
Half-Life 2 vyšlo už v roce 2004, přesto Source engine společnosti Valve stále ukazuje svůj potenciál. Díky moderním webovým technologiím je možné spouštět hry, které byly původně určeny pouze pro stolní počítače, prakticky na jakémkoliv zařízení s dostatečně výkonným prohlížečem. Pro uživatele Applu je to obzvlášť zajímavé. Zatímco mnoho klasických PC her nikdy oficiálně nevyšlo pro iPhone nebo iPad, webové technologie podobná omezení do značné míry obcházejí. Pokud hra běží v prohlížeči, nezáleží na tom, zda používáte Windows, macOS nebo iOS.
Projekt si rychle získal pozornost na sociálních sítích. Někteří fanoušci žertují, že se Half-Life 2 stane novou verzí legendárních Flash her, které se kdysi hrály během vyučování. Jiní oceňují především technickou stránku projektu a fakt, že se podařilo převést jednu z nejlepších her všech dob do prostředí internetového prohlížeče. Ať už jde o technologickou demonstraci nebo předzvěst budoucnosti cloudového hraní, jedno je jisté. Představa, že si můžete během několika sekund zahrát Half-Life 2 na iPhonu, iPadu nebo Macu pouze otevřením Safari, byla ještě před pár lety téměř nepředstavitelná.